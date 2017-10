Burkina Faso: Faso Academy - Déborah Zabsonré, major 2017

Débutée en juillet dernier, l'émission Faso Academy a refermé ses portes, le samedi 14 octobre 2017 à Ouagadougou, avec le sacre de Déborah Zabsonré, candidate de la ville de Tenkodogo. Elle a empoché 3 000 000 F CFA en plus du prix du public.

Faso Academy, l'émission de télé réalité de la RTB, a pris fin le samedi 14 octobre 2017. De 48 candidats, 5 sont parvenus en finale, à savoir Déborah Zabsonré, la lauréate et candidate de Tenkodogo, suivie de Théodore Kiemtoré candidat de Manga, de Honorine Elizabalisa candidate de Ouagadougou, de Dieudonné Bandé candidat de Kaya et de Jonathan Ouédraogo candidat de Ouagadougou. Déborah Zabsonré, grâce à son originalité et à sa maîtrise sur scène, a convaincu le jury et raflé les 3 millions de F CFA mis en jeu. Les concurrents devaient interpréter une chanson de Awa Mélone(Y. Kabré) et une chanson de leur choix. En plus de ces interprétations, le candidat devait présenter un morceau personnel.

Chaque participant a tenu le public en haleine. Théodore Kiemtoré, 2e de la compétition, a fait couler des larmes de certains téléspectateurs avec sa chanson « Na », dédiée à sa mère disparue. Après les différents passages et les notations du jury, Déborah Zabsonré a été désignée meilleure académicienne 2017. Par sa voix perçante, son originalité et son aisance sur scène même pendant les problèmes techniques, elle a su séduire le public et le jury. La gagnante de Faso Academy 2017 a reçu 3 millions de F CFA. Elle a aussi remporté le prix du public, avec plus de 6 000 voix, doté d'une moto, d'une connexion internet et de plusieurs gadgets.

Ravie de sa performance, elle a dit être surprise au regard du talent de ses adversaires. Cette année, les finalistes ont été accompagnés par l'orchestre Djongo de Bill Aka Kora.