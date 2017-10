Burkina Faso: La CAMEG recouvre progressivement sa santé

La Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) a organisé, le samedi 14 octobre 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse. Le point du processus de sortie de crise et d'apurement des dettes de ladite structure a été fait aux hommes et femmes de média.

La profonde crise qui secouait la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) relève désormais du passé. C'est l'essentiel de l'information que le ministre de la Santé, Nicolas Méda et les premiers responsables de la structure ont donné à la presse le samedi 14 octobre dernier à Ouagadougou. Pour lui, le protocole d'accord qui a été signé entre les différents acteurs lors de la crise comportait le renoncement des parties au conflit, la nomination d'un administrateur provisoire et une feuille de route pour conduire le processus de transformation de la CAMEG. C'est alors, a-t-il renchéri, que le gouvernement a donné six mois à l'administration provisoire conduite par le Dr Charlemagne Gnoula avec quatre missions principales.

La première était de renouer le dialogue avec le personnel et l'ensemble des acteurs de la CAMEG. Sur ce point, a témoigné la déléguée du personnel, Sonassa Traoré, depuis que l'administration provisoire est arrivée, le climat s'est détendu, le personnel n'est plus stressé et surtout, il ne se demande plus « quand la CAMEG va fermer ». La deuxième mission est d'améliorer la gouvernance administrative et financière de la Centrale, parce que l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC) avait fait un audit de la gestion qui a relevé plus de 240 non-conformités. « Aujourd'hui, il m'a été rendu compte qu'un effort majeur a été fait pour relire les procédures de la CAMEG qui existaient depuis 2006 et cela satisfait désormais aux préconisations de l'ASCE/LC, même si le travail est toujours en cours », a dit le ministre de la Santé.

La troisième mission était de redonner confiance aux fournisseurs et aux clients de la CAMEG parce qu'au plus fort de la crise, la CAMEG devait 18 milliards de F CFA à ses fournisseurs dont certains n'étaient pas payés depuis 3 à 4 ans. « Aucun fournisseur ne voulait livrer des produits à la CAMEG. Il y avait donc des plaintes par rapport aux ruptures de stocks de médicaments alors que le gouvernement s'est engagé à rendre gratuit les soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes », a-t-il mentionné.

Du rapport qui lui a été fait, a dit le ministre, « la performance a été remarquable ». A l'entendre, le personnel a le sourire et les fournisseurs aussi, la CAMEG ayant pu éponger 16 des 18 milliards de ses dettes avec une promesse de tout apurer avant la fin 2017. Au niveau des clients, le secteur de la santé devait 16 milliards de F CFA à la CAMEG et à ce jour, 7 milliards de F ont été recouvrés. Pour l'administrateur provisoire de la CAMEG, le Dr Charlemagne Gnoula, le processus d'approvisionnement a repris avec la fourniture et la livraison des produits dans les dépôts répartiteurs des districts sanitaires, chargés à leur tour de satisfaire la demande des CSPS.

La quatrième mission et la plus délicate, selon Nicolas Méda, était d'examiner si ce sont les statuts de la CAMEG qui étaient générateur de toutes les crises qu'elle a vécues. « Si tel est le cas, il fallait trouver les formes juridiques qui préviennent à jamais ces crises et recruter un nouveau directeur général », a-t-il notifié avant de poursuivre que le processus est en cours pour faire la synthèse de toutes les expériences des formes juridiques des centrales d'achat à travers le monde avant mi-novembre pour constituer les statuts de la CAMEG.

Déjà, a-t-il dit, un bureau d'étude a été retenu pour recruter le nouveau directeur général et dans trois mois les statuts et le nouveau DG de la CAMEG doivent être connus.