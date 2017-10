Cameroun: Dégradation de la voirie - Le Danger des eaux usées

Plusieurs chaussées de la capitale actuellement dégradées à cause du déversement de déchets liquides.

Près d'une heure sur place. C'est le temps minimal que les taxis et les véhicules personnels qui empruntent l'axe Acacia/Rond-point express au quartier Biyem-Assi mettent aux « heures de pointe ». La cause, les égouts du camp Sic de la zone dont les ouvertures se trouvent au milieu de la route, déversant les matières fécales. Ce lieu a vu ainsi son bitume se détériorer peu à peu, créant des embouteillages. Même scénario dans les quartiers Messa et Cité verte de la cité capitale. En cette période de fortes pluies, les canalisations des habitations obstruées ou partiellement bouchées conduisent à un débordement des eaux usées et eaux de ruissellement.

Avec la remontée des mauvaises odeurs et la mauvaise hygiène que ce problème entraîne, la situation est devenue rapidement très invivable pour les usagers de ces axes et les riverains. « C'est insoutenable. Ces odeurs ne nous font pas du bien. Le pire, c'est qu'à peine débouchés, ces égouts se remplissent rapidement et les eaux usées remontent à la surface », confie Bertrand Oumbé, taximan. En effet, selon les estimations des hydrauliciens, il peut tomber jusqu'à 100 litres d'eau par mètre carré lors des grosses pluies. Mais si la canalisation est bouchée ou partiellement entravée, cela peut engendrer un débordement de l'égout public et un affaissement de la chaussée due au ruissellement des eaux et à la pression de la circulation des automobilistes.

Et malheureusement, il n'existe pas de signes précurseurs annonçant un possible rejet des eaux usées. Dès lors, les interventions professionnelles sont bien souvent des débouchages d'urgence lors d'intempéries. Une action déplorée par les habitants de ces quartiers. « Pourquoi faut-il d'abord que ces eaux remontent pour que les agents de la Communauté urbaine réagissent ? » interroge une habitante du quartier Messa à Yaoundé. Si ces populations s'inquiètent aujourd'hui, ce qu'elles ignorent, c'est que les stations d'épuration qui ont la charge de traiter les eaux pluviales et usées aujourd'hui sont inactives.

Mais aussi, bien avant la loi sur la décentralisation, elles étaient à la charge de la Sic. En effet, l'article 110 de la Loi n° 2004/018 sur la décentralisation attribue à la Communauté urbaine, la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des équipements communautaires en matière d'assainissement d'eaux usées et pluviales. Une loi désengageant ainsi la Sic de toute responsabilité. A l'heure actuelle, les trois stations d'épuration qui ont été réhabilitées n'attendent que le coup de pouce du gouvernement pour relancer les activités.