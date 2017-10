Cameroun: Les ravisseurs de la petite Françoise aux arrêts

Les éléments de la police judiciaire quand a eux vont continuer les recherches jusqu'à tomber sur le numéro de téléphone de Luc Florent Ndzana qui est tout d'abord questionné au téléphone , ce dernier nie toute implication avec cette affaire mais quelque jours plus tard et pris de remord tel que lui-même il l'affirme, il va recontacter la police pour leur raconter sa version des faits c'est ainsi que ces derniers vont remonter les enquêtes jusqu'à retomber sur le cerveau du clan, le nommé Marcel Nyebenga. Ce dernier sera interpelé et passera aux aveux complets.

Une véritable chasse a l'homme s'organise donc pour rattraper les ravisseurs de la petite Françoise. Peu à peu, l'étau commence à se resserrer autour des deux amis. Pris de panique, Marcel Nyebenga le cousin de la petite va aller déposer l'enfant tout près du domicile de sa tante et homonyme. C'est ainsi que le 1er octobre la petite fille est retrouvée saine et sauve.

Les parents de la petites Françoise à la nouvelle de l'enlèvement de leur fille et après reçu des coups de fil des ravisseurs vont prévenir les éléments de la police judiciaire et publier la photo de la petite sur les réseaux sociaux.

