Tunisie: «Il n'y a que les chiffres qui parlent»

Les responsables de l'instance continentale ont également tenu compte du fait que deux clubs tunisiens ont atteint le stade des demi-finales des Coupes africaines, en l'occurrence l'ESS en Champions League et le CA en Coupe de la Confédération, outre que l'équipe de Tunisie est presque qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde.

Les gens de la CAF ont pris en considération ces résultats et ces chiffres pour classer notre championnat comme étant le premier d'Afrique.

Quand on voit les choses de loin, comme l'ont fait du reste les gens de la CAF, on peut dire que le championnat de Tunisie a le potentiel pour se classer en tête de liste sur la scène africaine. Mais quand on les voit de près et qu'on s'immisce dans ses affaires, on ne peut qu'être frappé par le paradoxe de la situation.

Il est vrai que la valeur intrinsèque de nos internationaux en particulier et de nos footballeurs en général n'est pas à mettre en doute. Toutefois, il y a des choses à revoir dans notre championnat. C'est une compétition qui se joue en partie à huis clos. Et même quand ce n'est pas le cas, le quota du public présent dans les stades est limité. Quand on voit des supporters d'un même club se battre sur les gradins sans raison aucune, quand on voit ce qui s'est passé entre Moncef Khemakhem le président du CSS et Wadii El Jarry le président de la FTF, on dit qu'il y a sans doute un hic dans l'histoire.

Khemakhem est censé être irradié, mais il exerce toujours. Voilà un autre paradoxe d'une compétition où il y a tellement de zones d'ombre.

Bref, la Fifa s'est basée sur les résultats et les budgets conséquents de l'Espérance et de l'Etoile. La CAF, elle, s'est basée sur les chiffres de la Fifa, alors que beaucoup de choses sont à revoir dans notre championnat qu'il faudra plutôt comparer avec les championnats des pays voisins, tels que le Maroc, l'Algérie et l'Egypte.

Quant au potentiel, il y est. Les parents encouragent de nos jours leurs enfants à pratiquer le football. C'est dire que le vivier existe toujours. Ce qui nous manque, ce sont des entraîneurs formateurs et non pas des entraîneurs à résultats, comme ça existe aujourd'hui ».