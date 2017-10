Tunisie: Champions des paradoxes

Qu'en est-il vraiment ?

Il faudrait tout d'abord convenir que dans tous les pays du monde, il y a des clubs dominants, des équipes «d'animation» et des formations qui, aussitôt parmi l'élite, engagent une lutte désespérée pour survivre et échapper à la relégation. C'est la règle du jeu et les moyens du Real, de Barcelone et de l'Athlético ne sont pas comparables au reste des équipes espagnoles. Al Ahly et Ezzamalek et à un degré moindre l'Ismaïli, jouent à une catégorie supérieure. Le PSG et Monaco, grâce à l'apport de ceux qui les ont achetés, sont loin devant l'O. Lyon qui jase en pure perte peine à les rejoindre. Les comparaisons peuvent se prolonger et ce genre d'appréciations n'est pas toujours aisé.

Reste l'impact qu'ont ces équipes sur la scène nationale, régionale et continentale. Un impact plus ou moins positif, mais qui est difficile à cerner au niveau national. Prenons l'exemple de l'Egypte. Avec tout ce que représente Al Ahly, multiple championne d'Afrique, riche, doté d'une infrastructure et de moyens gigantesques. Si Al Ahly a lancé en 2015 un chantier de 380 millions d'euros pour la construction d'un stade de 60 .000 places dans la cité du 6-Octobre peut s'assurer un train de vie haut de gamme, c'est aussi grâce à d'autres sources de revenus. Le club touche des droits télévisés, notamment de Nilesport, bénéficie des cotisations des socios et des dons de mécènes.

S'ajoutent la vente de produits dérivés (maillots, écharpes) dans ses boutiques officielles, et les participations de nombreux sponsors.

Ezzamalek, dont les moyens et l'influence sont aussi importantes que celles de son éternel rival, n'est pas moins lotie. Malgré cela, l'équipe nationale égyptienne, a mis vingt huit ans pour se requalifier, cette année, à une phase finale de Coupe du monde !

Faux reflet

C'est dire que l'image qu'offre une équipe, un club, sensé être le mieux organisé, le plus pourvu en moyens, matériels, financiers et humains, ne signifie aucunement qu'il est capable de tout dominer. Il peut ne pas refléter le niveau général et tous ses avantages et avoirs ne rejaillissent pas forcément sur l'équipe nationale.

Le cas du football tunisien est quelque peu spécial. Voila un football amateur qui évolue avec des équipe sensées être professionnelles qui, de grèves en démissions, continuent miraculeusement leur bonhomme de chemin. Un statut qui n'a pas son pareil au monde. La majorité de nos clubs ne possèdent aucun projet économique ou financier. Ils comptent sur de généreux donateurs qui ne sont pas toujours, à quelques exceptions prés, des dirigeants capables de tenir en main ou de mettre en place une politique prospective. Rien ne les y oblige en fait, en raison, d'une absence de réglementation encadrant cette activité professionnelle. Mais cette planche de salut, qui leur permet de survivre, n'est pas sans risque et n'offre aucune perspective. Le manque de moyens, implique une baisse de régime qui influera tôt ou tard sur la qualité de la formation. D'où l'urgence de la prise en main de ces clubs et de la mise en place d'un statut approprié à même de la protéger et de leur permettre de remplir leur tâche dans les meilleures conditions.

Moyens inégaux

C'est la fédération qui fait tout. Même les assemblées générales et les Conseils nationaux sont «mâchés» par les organes fédéraux et les clubs, beaucoup plus intéressés par les postes, le maintien et les relations publiques, qui viennent pour donner leur accord, acquis, avant même l'organisation des débats, et qui ne ressentent leur douleur que lorsqu'ils se retrouvent le bec dans l'eau à la faveur d'un litige.

Dès lors, tout le monde devient mauvais et les barricades sont érigées pour longtemps.

Pendant ce temps, les clubs huppés, tout en disposant de centres de formation, performants et qui ont réussi à sortir de très bons joueurs, ne cessent de lorgner vers les éléments à «acheter» et ceux qu'ils se sentent dans l'obligation de rafler en vue d'en priver ceux d'en face, pour les empêcher de se renforcer. Une fois le «marché» effectué, nous retrouvons une partie des effectifs, pourtant formé à grands frais, dans la nature, pratiquement oubliés, alors qu'ils ont coûté un sac d'argent et des jeunes qui perdent à jamais leurs rêves. Ceux acquis, moyennant des dépenses hors normes qui enfoncent la majorité des clubs dans des dettes phénoménales, sont soit toujours prioritaires ou chômeurs de luxe, et il faudrait un heureux concours de circonstances pour qu'on se souvienne d'eux. Il ya même ceux qu'on a remerciés et qui, partis vers d'autres clubs, se voient sollicités pour revenir parce que chassés en raison du trop plein et de l'absence de politique prospective, ils n'ont pu avoir l'occasion de démontrer leur savoir faire. Donner des exemples, serait indélicat alors que l'équipe de Tunisie est sur le point d'engager son sprint final...

Pourtant... il tourne !

Malgré tous ces handicaps, le championnat tunisien continue à... tourner, et est d'une régularité exemplaire. Il passe parmi les meilleurs du continent ! Sinon le meilleur au point de vue organisation, régularité des compétitions et encadrement. Le rythme et la compétitivité sont très acceptables grâce à la rivalité qui oppose au moins quatre à cinq équipes de très bon niveau.

Rien à voir avec les compétitions organisées au sud du Sahara : «ils ne se déroulent pas tous régulièrement et peuvent parfois être suspendus pendant un ou deux ans», constate le sélectionneur, Claude Le Roy, qui a roulé sa bosse sur tout le continent. Dans ces contrées, l'étendue du territoire devient un handicap. On compte, pour les besoins des équipes nationales, beaucoup plus sur les services des équipes étrangères où évoluent leurs joueurs expatriés que sur les clubs locaux. Cette tendance s'est par exemple inversée en Tunisie depuis l'arrivée de Maâloul qui a misé sur les équipes locales rompues aux safaris africains, tout en gardant les éléments expatriés les plus méritants.

Pour nos clubs, le mérite revient aux structures mises en place depuis des décades, et à la qualité des techniciens formés dans les différentes écoles tunisiennes. Une formation de base qui a toujours mis sur le marché des éléments très perfectibles et capables de prouver que le football tunisien tient la comparaison et même dépasse de loin ce que forment et exploitent nos adversaires respectifs.

Des acquis stratégiques

Il faudrait aussi reconnaître que le joueur tunisien est réputé très bon tacticien et, lorsqu'il le veut, il n'a pas son pareil pour appliquer les consignes à la lettre. Une discipline et une maturité collective, un remarquable self contrôle, qui ont été à la base de bien des succès et qui ont permis de transformer bien des moments de faiblesses en des élans irrésistibles. Des prises de consciences qui ont surpris bien des adversaires. C'est ce que ne nous pardonnent jamais des formations bien plus solides et bien mieux nanties, qui se retrouvent piégées par la meilleure lecture du jeu et une utilisation des moyens humains complètement insoupçonnée.

Cette «éducation» fait de la compétition tunisienne, et de ses équipes, une excellente vitrine pour ceux qui ont de l'ambition. Les équipes européennes, toujours à l'affût, ont régulièrement l'œil sur nos formations et n'hésitent pas, depuis quelques temps, à faire des offres intéressantes, soit pour les joueurs tunisiens, soit pour ceux qui viennent du sud du Sahara, pour se faire une carte de visite , au sein d'une compétition capable de revaloriser leurs atouts , parce que régulière et compétitive.

Nos clubs sont bien les champions des paradoxes !