Tunisie: «Ce n'est pas le paradis»

Toutefois, ce même championnat n'offre plus les sensations et le spectacle d'antan. La preuve, les étrangers qui y débarquent, et ils sont nombreux, n'apportent presque aucun plus, à part quelques exceptions.

A mon avis, il n' y a que le Club Sfaxien qui sait recruter de bons joueurs. Il n' y a qu'à voir toutes les difficultés éprouvées par l'EST et le CA pour dénicher un joueur étranger qui se révèle décisif, et ce, malgré des moyens financiers colossaux. Tant que nos clubs ont recours à des étrangers aussi moyens, c'est que la qualité technique a sensiblement baissé par rapport à la période allant jusqu'en 1996.

Dans la CAN de cette année-là, en Afrique du Sud, la Tunisie a atteint le top, je crois. Voit-on encore des Beya, Bouazizi, Ben Slimène, Sellimi, El Ouaer, Ghodhbane, Berrekhissa... ? Il n' y a que Youssef Msakni qui peut aujourd'hui décider du sort d'un match. Avant, il y avait Agrebi, Tarek, Temime... En Argentine, la sélection tunisienne a d'ailleurs changé le cours de l'histoire du football africain. Fini le temps des mascarades genre une défaite de la RDC (ex-Zaire) 9-0 contre la Yougoslavie, au Mondial 1974, en RFA. Le renouveau apporté par les Aigles de Carthage a valu au continent africain de disposer d'un deuxième représentant au Mondial.

Depuis ce temps-là, y a t-il eu un autre joueur tunisien après Tarek Dhiab en 1977 à remporter le Ballon d'or africain ?

Mon club, le CA Bizertin, a su montrer la voie devant les autres sur le plan africain en décrochant le premier trophée africain de l'histoire du football tunisien.

Ce fut la coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de l'année 1988. Tous les autres grands clubs du pays se sont engouffrés dans la brèche. A présent, les clubs tunisiens font la loi sur la scène continentale. Toutefois, il ne faut pas oublier que les joueurs d'Afrique subsaharienne partent de plus en plus sur le vieux continent. Forcément, la tâche des clubs tunisiens se révèle plus facile que par le passé»

«De l'argent jeté par les fenêtres»

«La réussite de la sélection actuelle est due à l'atmosphère installée par un fin psychologue, Nabil Maâloul. Son groupe est homogène et très volontaire. Si Henry Kasperczak était resté à la barre, il n'est pas certain que la Tunisie serait allée en coupe du monde. Le groupe actuel a le mérite de réveiller les ardeurs et de susciter un formidable enthousiasme.

On a beau dire que la Tunisie investit peu de moyens financiers dans le football et dans sa sélection représentative par rapport à nos voisins l'Algérie, le Maroc ou l'Egypte. Toutefois, il ne faut pas oublier les salaires faramineux accordés à des joueurs très moyens, les budgets colossaux sur fond de lourds déficits, les fonds de plus en plus importants perdus bêtement dans des plaintes déposées par d'anciens joueurs ou entraîneurs auprès de la Fifa. Notre pays bat à cet égard tous les records dans ces litiges financiers. N'est-ce pas là de l'argent jeté par les fenêtres ? Le bureau directeur d'un club ne paie pas ses joueurs et laisse ce soin à celui qui vient après. Un peu dans la logique : après moi, le déluge. Le CSS bat tous les records en la matière. Les plaintes déposées contre lui dépassent tout entendement.

Bref, le championnat de Tunisie apporte actuellement sa pierre à l'édifice du retour de la sélection nationale au Mondial. Mais il ne faut pas en déduire qu'il est techniquement plus attrayant que par le passé. Je trouve même qu'il perd de plus en plus de ses adeptes comme en témoignent les stades de plus en plus désertés par le public».