Tunisie: «Un profond déséquilibre compétitif»

Bien avant, la pratique du sport-roi s'était historiquement développée à partir d'un cadre amateur et associatif, qui, au moins pour une partie, façonne encore le cadre de fonctionnement du football dit professionnel. Exemple, le «mouvement sportif tunisien» ne pourrait se passer du bénévolat en amont et en aval.

La métaphore encore utilisée est celle d'un système pyramidal.

A la base sont présents les clubs soutenus par les collectivités et entreprises locales. A l'inverse de grosses «franchises» liées territorialement à une ville. Ce sont là les deux piliers du système, permettant d'implanter le football dans le tissu économique et social de la majeure partie du territoire tunisien, mais aussi fournissant un vivier de jeunes talents pour l'élite et à terme la sélection nationale. Bien entendu, tous sont logés à la même enseigne (droits et obligations). La différence se situe sur le terrain, seul juge des performances et de la hiérarchie proposée.

C'est ce que l'on appelle l'incertitude liée au sport ou l'aléa sportif qui est pratiqué au nom d'une équité sportive, d'une volonté de concurrence parfaite ou d'équilibre compétitif. Cela rejaillit bien sûr sur notre sélection, vu que plus le choix sera large, mieux l'équipe sera nantie.

Comportements moins solidaires entre les clubs

Seul bémol, un gouffre sépare les clubs dits structurés aux clubs «formateurs». Je rêve d'un championnat où la plupart des équipes auraient un niveau similaire. Cela permettrait à terme d'avoir un accroissement du niveau général. Ce qui augmenterait la compétition, la concurrence ! De plus, l'intérêt des spectateurs n'en serait que renforcé du fait d'une incertitude sur le vainqueur de chaque match, sur le champion de la saison, sur les relégués.

Or, et je parle des petits clubs, l'objectif est plutôt de maximiser les victoires sous la contrainte du respect du budget! Vous savez, ce n'est pas le cas chez nous. Mais ce comportement de maximisation du profit risquerait de créer une rupture de l'équilibre compétitif. Une première contradiction apparaît donc car le système d'organisation des compétitions de football encouragerait un type de comportement qui remettrait en cause son principe de fonctionnement. Et dans les faits, cette théorie est largement vérifiée. Tout d'abord, le système de promotion-relégation tunisien incite à des comportements moins solidaires entre les équipes. Exemple, pour les droits télévisuels, on assiste à un déséquilibre entre les ligues (mode de répartition).

En fin de compte, le cheminement est le même. Les équipes ayant une puissance sportive, médiatique et financière sont de facto incitées à faire «pression» pour obtenir des gains supplémentaires afin de pouvoir conserver leur rang! Et les équipes moins nanties n'ont plus que les yeux pour pleurer. Cette concentration des moyens financiers au sein de quelques clubs est à l'origine d'un profond déséquilibre compétitif.

Pas d'accès au marché des vedettes !

De plus, ce phénomène se renforce automatiquement, d'autant plus si un «poids lourd» du championnat tunisien termine premier plusieurs années de suite ou très régulièrement. Au final, les équipes, n'ayant peu ou pas accès aux compétitions africaines, ont de ce fait un classement moyen ou mauvais dans leur championnat et donc peu de ressources financières. N'ayant pas accès au marché des vedettes, ces clubs «embryonnaires» optent souvent pour une politique de formation très active de façon à faire émerger de jeunes talents, ou du moins des joueurs moyens. Ils peuvent aussi choisir de recruter de très jeunes joueurs afin qu'ils se perfectionnent au sein de leur centre de formation qui est lui-même confronté à des contraintes d'ordre budgétaire et matériel (frais financiers de fonctionnement, qualité de l'enseignement prodigué et infrastructure répondant à certains standards).

Ce faisant, les grandes équipes (ESS, EST, CA et CSS) bénéficient de forts revenus et peuvent donc être amenées à privilégier le recrutement de joueurs de talent via le marché des transferts. Seulement le «prix des footballeurs», comme nous l'avons observé auparavant, est très élevé. Mais c'est justement le prix à payer pour acquérir rapidement un joueur que l'on n'aurait peut-être d'ailleurs jamais pu former ! Bref, dénicher la «perle rare» n'est pas chose aisée.

On peut noter, toutefois, une certaine spécificité tunisienne. Nos résultats actuels en compétition continentale et mondiale (quasi-qualification au Mondial) en sont la preuve. En clair, nos clubs accordent toujours une place importante à la formation et adoptent des modèles de développement basés sur des joueurs recrutés, mais aussi des joueurs formés au club. C'est relativement performant comme système. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si notre championnat est le premier et meilleur d'Afrique comme l'ont stipulé les instances continentale et fédérale du sport roi».