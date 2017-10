Tunisie: «Une hiérarchie jamais bousculée »

Objectifs et organisation Plus »

Comme dans d'autres domaines, on voit des dirigeants vouloir à tout prix s'aligner sur les pratiques des grandes ligues européennes, quitte à abandonner les points forts du football tunisien. Mesure-t-on les conséquences globales, dans le long terme, de tels choix? Forcément, ça ferait disparaître un savoir-faire qui retourne aux clubs au travers des joueurs, mais aussi des techniciens. Et cette sorte de réorientation compromettrait un peu plus l'ancrage régional des clubs. Bref, notre football ne peut pas avancer avec une sorte de «formation sens dessus-dessous» !

Je pense qu'il faut avoir des objectifs théoriques réalisables, en étant plus sélectif qu'élitiste. Le « système » doit basculer vers plus de libéralisme, permettant à terme aux clubs de gérer leurs flux comme bon leur semble, sans subir les «diktats» de la DTN.

En attendant, on s'avance dans l'inconnu, on navigue à vue avec des démarches qui ressemblent à du rafistolage sur fond de pragmatisme ambiant.

Ils développent ainsi des méthodes alternatives, censément plus rationnelles. Sauf que les intentions n'ont pas été définies de manière très explicite, notamment parce qu'il faudrait donner un cadre réglementaire aux solutions proposées et procéder à des négociations entre les différentes parties concernées.

Il faut forcément sortir des sentiers battus et se montrer ambitieux et audacieux. Exemple, au niveau des jeunes, c'est le désert.

