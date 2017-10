Tunisie: «La présence du public est très importante»

Je suis clubiste jusqu'à la mœlle, ainsi que ma famille. Ancien handballeur et actuellement… Plus »

Par ailleurs, il faut éviter à l'avenir de priver nos stades et nos équipes de la présence importante du public. Le huis clos et le nombre limité de supporters sont une chose à bannir à tout jamais».

Il faudra donc réapprendre à gérer en cherchant d'autres méthodes pour booster davantage le rendement de nos footballeurs. Moi, j'ai toujours cru aux capacités du Tunisien, qui peut faire des miracles dans tous les domaines. Seulement, il faut l'encadrer et le motiver pour qu'il atteigne le niveau mondial. Ce qui n'est pas difficile pour lui car il l'a démontré dans plus d'un domaine.

Ce dernier défie les lourds problèmes dans lesquels il barbote. Nos clubs sont dans la tourmente des résultats sans la moindre politique visionnaire. Et je ne veux pas parler des moyens mis à la disposition de ce sport-roi qui deviennent de plus en plus chiches.

