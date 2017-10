Tunisie: «La rentabilité du modèle est quelque peu compromise »

Un pillage en règle chez les jeunes !

D'autre part, de nombreux jeunes échappent à leurs clubs formateurs. Ils sont théoriquement libres à 18 ans et peuvent partir où bon leur semble. Si ce «pillage» n'est pas aussi important que sa médiatisation a pu le laisser croire, il a été illustré par des cas assez spectaculaires de jeunes arrachés même par des clubs étrangers ! Bien entendu, nous assistons aussi à un retournement de tendance

dans notre championnat avec des filières ghanéennes, etc. La fédération et les clubs doivent trouver des parades avec de nouveaux types de contrats. Sauf que souvent, ce dossier se complique d'imbroglios législatifs avec les contradictions entre les règlements internationaux de la Fifa et la législation locale.

Bref, dans ce contexte, les indemnités prévues par la Fifa dans sa réforme des transferts sont insuffisantes.

En substance, c'est sur le plan économique que notre football est le plus menacé, parce que la rentabilité de ce modèle est compromise à la fois par des lois et des règlements qui font peu de cas des mérites des clubs formateurs et par un marché des transferts en pleine déflation ! »