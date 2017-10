Cameroun: Présidentielle 2018 - Akere Muna peut-il réussir ?

Beaucoup d'observateurs en doutent et vont valoir que jamais personne n'a gagné une élection présidentielle sans une base électorale diversifiée. Or de l'avis d'experts, en envoyant une lettre à l'ONU dans laquelle il dit craindre qu'un génocide soit organisé par le pouvoir de Yaoundé dans les régions anglophones, Akere Muna a épaissi le trait. Ce qui a pour conséquence de l'éloigner à présent des électeurs des autres régions du pays. C'est peut-être pour convaincre ces derniers qu'il se lance un an avant le scrutin. Dans les salons cossus de Yaoundé, ils sont quelque uns à le penser.

Il a ses entrées au Département d'Etat américain depuis que sa réputation de pourfendeur de la corruption l'avait conduit au poste de vice-président de Transparency International. Au 10 Dawning Street et dans l'entourage de la reine d'Angleterre, Akere a bénéficié de la sympathie que la nomenklatura anglaise avait pour son père, Solomon Tandeng Muna, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale au Cameroun.

