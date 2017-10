Congo-Kinshasa: Buteurs africains - Le Congolais Cédric Bakambu plane en Espagne

Premier but de la saison pour le Malien Adama Traoré. Malheureusement pour le milieu offensif et l'AS Monaco, sa frappe surpuissante n'a pas empêché Lyon de gagner 3-2.

Cédric Bakambu a « fimbu » deux fois Gérone, à l'extérieur, avec un contrôle de la poitrine et une frappe du plat du pied, puis un tir puissant sous la barre transversale. Ce sont ses sixième et septième buts en sept matches de Liga. Villarreal s'est imposé 2-1 à l'extérieur.

Le doublé de Tammy Bakumo-Abraham avec Swansea face à Huddersfield Town va donner encore plus de regrets au Nigeria. Le binational, international Espoirs anglais, a en effet annoncé qu'il préférait défendre les couleurs des « Three Lions » plutôt que celles des « Super Eagles ».

L'Ivoirien Wilfried Zaha a réussi à s'ouvrir le chemin du but face à Chelsea et celui de la victoire (2-1) à son club, Crystal Palace.

