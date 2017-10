Tunisie: Le rêve brisé

D'emblée, le Mexique --finaliste de la dernière édition-- a ouvert le score par Mendez, profitant d'une faute individuelle du gardien tunisien Boudhina.

Ce dernier a eu le mérite d'être vigilant face aux attaquants adverses, mais il fut encore une fois battu par Rordriguez (2-0). Démoralisés et incapables de se reprendre, les Tunisiens se sont jetés corps et âmes pour réduire le score et bloquer leurs adversaires. Rien n'y fit !

Sentant que son équipe était hors du coup et assez limitée pour jouer d'égal à égal face aux Mexicains, Tlili a fait quelques réglages tactiques en faisant entrer Grissa, Bahri et Azzouni pour redonner un second souffle à l'équipe . Pis encore, le finaliste du dernier Mondial a fait un festival offensif en seconde période en marquant coup sur coup cinq buts respectivement par Tovar, Mendez, Ortega, Miranda et Victor. Cette élimination tunisienne a mis à nu les limites techniques de la sélection tunisienne.

Mais il faut être réaliste, l'équipe de Tunisie a eu le mérite de terminer en première position de son groupe (F) en battant le Portugal et le Liban, faisant un nul face à la Libye (2-2). Sa qualification en 1/8e de finale est déjà un exploit, surtout après avoir déplayé beaucoup d'efforts face au Kazakhstan.

Face à ce dernier, les Tunisiens ont fourni assez d'efforts pour assurer leur qualification aux quarts de finale. Mais face au Mexique, la leçon était très dure.

En dépit de cette débâcle, la Tunisie a réalisé une réussite qui est tout à l'honneur de la Fédération tunisienne de mini-foot et de son président, principaux instigateurs du grand projet de ce sport qui a vu un engouement sans précédent à Nabeul.