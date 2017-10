Tunisie: La vidéo-capsule ou la nouvelle révolution endoscopique

Objectifs et organisation

Le Pr Salem Ajmi, président du comité d'organisation de ces journées et spécialiste en gastro-entérologie au CHU Sahloul de Sousse, a déclaré en substance que «cette manifestation a abordé les nouvelles actualités de l'hépatologie et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Concernant l'actualité en hépatologie en 2017, les progrès sont tellement importants qu'ils nous ont permis de rendre nos rêves une réalité puisque l'hépatite virale C pourrait être éradiquée dans quelques années avec les anti-viraux dont nous disposons quel que soit le génotype.

Nous saluons, a-t-il poursuivi, l'effort important accompli par notre pays pour distribuer le traitement de façon gratuite à tous les patients infectés par le virus de l'hépatite C. Pour l'hépatite virale B et malgré l'existence d'un vaccin efficace devenu obligatoire depuis 1994 dans notre pays, l'infection chronique par le virus de l'hépatite B reste un problème de santé publique puisque les traitements disponibles n'ont pas permis de faire disparaître le virus de façon définitive, mais les progrès sont prometteurs.

Cette manifestation a traité des nouveautés thérapeutiques des maladies inflammatoires chroniques intestinales, de la prise en charge des colites aiguës graves et du vécu réel de ces maladies dans notre milieu. A signaler qu'un atelier et une conférence sur la vidéo-capsule ont été organisées au cours de cette manifestation. La vidéo-capsule constitue une vraie révolution endoscopique. Cette nouvelle technique n'est disponible actuellement que dans certains centres privés ».

La vidéo-capsule

Au cours de sa conférence portant sur la vidéo-capsule, le Pr Jean Christophe Saurin, spécialiste en hépato-gastro-entérologie à l'hôpital «E.Herriot» de Lyon (France), a souligné que la capsule endoscopique a pris une place majeure dans l'arsenal diagnostic aux côtés de l'entéroscopie qui est plus ou moins utilisée dans le diagnostic et de l'entéroscanner qui apporte des éléments différents, dont la localisation des tumeurs. En dehors de l'intestin grêle, l'endoscopie par capsule est probablement dans son adolescence et pourrait investir rapidement le champ de l'investigation colorectale, voire trouver une application au niveau oeso-gastrique et surtout gastrique. Abordant les caractéristiques techniques des capsules, il a noté qu'il existe aujourd'hui 4 systèmes de capsules. Il a indiqué que de nombreuses études prospectives contrôlées ont validé la sensibilité et la spécificité de la capsule colique de seconde génération dans l'indication de dépistage des néoplasies colorectales. Elle permet aussi de diagnostiquer des lésions actives de l'intestin grêle proximal dont l'importance pour la décision thérapeutique semble réel.

«L'exploration non invasive et sans anesthésie, par capsule, du tube digestif est très probablement amenée à prendre une place majeure dans l'arsenal diagnostic de l'hépato-gastro-entérologue», a-t-il conclu.

Les perspectives de l'hépatologie dans l'avenir

Le Pr Mehdi Ksiâa, spécialiste en hépato-gastro-entérologie au CHU Sahloul, a donné une conférence suggestive sur «Les perspectives de l'hépatologie dans l'avenir» au cours de laquelle il a mentionné que les hépatites virales B et C vont disparaître dans quelques années et qu'on espère l'éradication de l'hépatite C en Tunisie d'ici 2023 vu l'existence des anti-viraux directs. Cependant, il y aura l'émergence d'autres maladies du foie, à savoir : «l'hépatite alcoolique» et surtout la «stéato-hépatite non alcoolique» qui est due au diabète déséquilibré, au surpoids et à la dyslipidémie.

Ces nouvelles maladies peuvent évoluer vers la cirrhose du foie (maladie chronique du foie) et vers le cancer hépatique .

«La prévention de ces maladies consiste à éviter l'alcool, à équilibrer le diabète et le cholestérol, mais surtout à avoir un poids idéal», a-t-il conclu.