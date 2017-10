Tunisie: Le CSS au finish !

La rencontre, en fait, n'a point été agréable à suivre, même si les «Noir et Blanc» ont imposé une certaine domination sur le cours du jeu, avec surtout la participation de ses deux latéraux aux manœuvres offensives, leurs opposants du jour ont plutôt opté pour le bloc bas et la défense, renforcée le plus souvent par le repli des deux demis Wassim Boussif et Chiheb Jbali (avant son remplacement par Sadok Lourimi).

En somme, si le CSS a opté dès le départ des opérations pour un 4-4-2 qui se muait en 3-4-3 dès l'entame des manœuvres offensives, l'ESZ a pour sa part gardé une bonne couverture défensive, s'appuyant sur un 5-4-1, où seul Chiheb Jbali était placé par le nouvel entraîneur de l'équipe, Noureddine Bourguiba, au-devant des siens lors de leurs opérations offensives.

Un jeu à l'emporte-pièce !

La rencontre n'a pas connu de ce fait des bouleversements ni de renversements de situation notoires. Le jeu a continué à se dérouler sans jus, ni suspense, avec en sus de rares occasions propices de scorer que les deux gardiens, Montasser Khmir et Mohamed Hédi Gaâloul, n'ont pas eu trop de peine à annuler. Les plus marquantes d'entre elles ont été du côté sfaxien par le biais du revenant après une longue absence, Houssem Louati (8e), Houssem Ben Ali (30e) et Firas Chaouat (32e).

Alors que du côté des visiteurs, seul Chaker Regaï s'est mis en évidence sur un tir bien placé, suite à un coup franc des 20 mètres, qui obligera le gardien, Gaâloul, à effectuer une belle parade pour préserver la virginité de ses filets (40e).

Ce furent les seules occasion relevées au cours de la première période de jeu... La seconde, et en dépit des changements opérés de part et d'autre parmi les deux formations, le jeu a manqué cruellement de percussion et de mouvements bien ficelés, d'un côté comme de l'autre... De ce fait, rien n'a été relevé, ou presque, si l'on excepte les deux essais au but émanant du rentrant Sameh Bouhajeb (75e et 86e) et qui ont tous deux manqué de peu le cadre... Il a fallu attendre la 90e minute de jeu pour que Hamza Methlouthi effectue une belle percée du côté droit, avant de servir Alaâ Marzoughi, embusqué, qui réussit à reprendre la balle de la tête hors de portée du gardien Khmir.

Da Mota non convaincant

Ce fut le tournant d'un match qui n'a pas convaincu les «fans» du CSS du mérite de leur équipe, scandant des slogans hostiles envers l'entraîneur, José Da Mota, à la fin du jeu, lui imputant surtout la responsabilité de la manière d'évoluer des siens peu orthodoxe et qui ne peut leur permettre d'aller loin dans la course ouverte pour le titre, selon eux. Le divorce paraît même consommé avec ce technicien.

A relever toutefois l'impression d'après-match aussi ridicule soit-elle du technicien portugais du CSS, José Da Mota, lequel a félicité ses joueurs pour leur application (sic) et leur souci de faire le break. Allez comprendre !

Des satisfactions dans l'autre camp !

Quant au nouvel entraîneur de l'ESZ, Noureddine Bourguiba, qui vient de relever son collègue, Lassaâd Maâmmer, il a précisé que le bloc bas appliqué par les siens a empêché le CSS de développer son jeu et de menacer le camp adverse. L'attaque placée préconisée a été aussi bien menée. Noureddine Bourguiba a toutefois émis ses regrets suite à la défaite survenue à la dernière minute de jeu : «Les miens ne méritaient pas cette désillusion», a-t-il enchaîné.