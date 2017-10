Tunisie: Les écarts se creusent

Deux poids

CA-ESR aurait pu être le choc de la journée de la saison dernière ou d'avant, mais cette année, ce n'est pas le cas. L'ESR s'est encore renforcée ( on a le cinq majeur de la sélection), et un CA qui a perdu presque tous ses joueurs-cadres à l'exception de Dhifallah, Ezzahi et Chouya. Ce n'était pas suffisant pour battre une ESR qui a gagné à l'économie et en faisant tourner la majorité de l'effectif.

Ce n'était pas un petit match de la part des Clubistes qui ont tout donné, avec l'écart de moyens et la supériorité athlétique, les Radésiens, emmenés par un Chennoufi dans un grand jour (18 points), ont pu prendre le large au 4e quart-temps (54-49 après le 3e QT) qui s'est soldé par 13-1. Hdidane, Rezig, Ghayaza et Abassi ont gagné logiquement, mais sans concrétiser la richesse de leur effectif par rapport à un CA qui a joué avec 7 joueurs. Les joueurs de Zouheir Ayachi ont tout donné, mais pour passer au play-off, ils doivent battre leurs concurrents directs, et l'ESR n'en est pas un. Du travail attend Ayachi pour motiver ses joueurs de métier qui jouaient pour les titres dans le passé.

A noter la brillante victoire de la JSK sur une DSG renforcée, mais qui s'est effondrée à Kairouan. La pépinière aghlabide s'est bien illustrée sans joueur étranger, sans argent, mais avec beaucoup de passion pour les équipiers de Dhif. Encore une génération talentueuse, mais que les dirigeants de la JSK ne comptent pas entretenir faute de finances.

Dans le groupe B, l'USM est unique leader pour le moment après sa victoire devant l'ASH. Ils sont suivis par une EZS qui a réussi son départ et qui file doucement vers le play-off. Les Zahrois entraînés par Lamjed Njeh ont gagné en déplacement à Nabeul face à un SN fragile en ce début de saison et qui risque de rater le play off s'il continue de la sorte.

Encore une victoire pour la courageuse équipe de la JSM, entraînée par Kacem Ouerchfani ; cette fois devant l'ASM qui stagne à la dernière place (le maintien est son objectif, pas le play-off). Les choses sont claires dans ce groupe B : l'USM, l'ESS, la JSM et EZS jouent la qualification au play-off.

Résultats

CA-ESR 50-67

JSK-DSG 97-70

USM-ASH 69-57

SN-EZS 69-72

ASM-JSM 55-68

Classement

Groupe A

pts

1/ ESR 8

2/ ESG 6

3/ CA 6

4/ JSK 5

5/ DSG 4

6/ USA 3

Groupe B

pts

1/ USM 9

2/ EZS 8

3/ ESS 7

4/ JSM 7

5/ SN 5

6/ ASH 5

7/ ASM 4