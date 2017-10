Tunisie: Lectures singulières

Parmi les œuvres originales et bien fignolées, il y a lieu de citer celles de l'artiste Alia Derouich Chérif qui a réalisé 5 tableaux mentionnant des photos tirées des scènes de la vie maghrébine du début du 20e siècle, notamment les photos d'une chanteuse algérienne originaire de Batna, d'une bédouine marocaine, d'un ancien dignitaire tunisois...

Ces photos ont été repeintes avec des techniques mixtes (encres, crayons, feutres, acrylique... ) par des teintes ocres harmonieuses.

L'artiste Aicha Zarrouk a réalisé des œuvres mentionnant des photos de personnages célèbres et de renom comme «Om Kalthoum» (la diva de la chanson arabe), «Gandhi» (le leader politique indien qui a été le principal artisan de l'indépendance de l'Inde), «John Lennon» (musicien anglais ayant vécu entre les années 60 et 70). Ces œuvres relevant du pop-art ont été traitées et repeintes à l'acrylique avec des tons harmonieux.

L'artiste Irane Ouanès a réalisé des sculptures métalliques de poissons très esthétiques et attrayants fixés sur leur partie ventrale et évoquant l'état constant de mobilité et de mouvement dans les fonds marins.

D'autres tableaux n'ont pas manqué d'imagination et d'originalité, ils relèvent des artistes Hela Lamine et Sarroura Libre.