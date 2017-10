Tunisie: Les assurés bénéficient d'avantages fiscaux

interview

C'est une conférence organisée par Assurances Hayett pour fêter son 30e anniversaire depuis sa création en 1987. D'éminents experts ont été invités, ainsi que des représentants de différentes parties sociales impliquées dans le débat sur la réforme du système de la retraite et l'assurance vie. C'est le sujet d'actualité le plus en vue.

Pourquoi le choix de ce thème ?

Cette conférence débattra de la problématique de la retraite et de l'assurance vie. On a d'ailleurs préféré reprendre le même thème du 20ème anniversaire. Notre but c'est de démontrer le lien entre la retraite en général et l'assurance vie. Le système actuel, axé sur le régime par répartition, connaît des difficultés énormes, et ce sont les caisses sociales qui en pâtissent le plus avec la montée de leur dette.

L'assurance vie dans les pays développés joue un rôle très important qui contribue à alléger le fardeau qui pèse sur le système de sécurité sociale au travers de contrats d'assurance vie.

Quel message à transmettre au citoyen ?

Il est utile de parler des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les assurés. Malheureusement, les citoyens ne sont pas bien informés dans ce contexte. Cette conférence-débat va mettre toute la lumière sur l'importance de l'assurance vie comme solution pour s'assurer un complément de retraite.

Un autre point positif qu'il faut signaler dans ce cadre, c'est l'évolution du nombre des personnes qui optent de plus en plus pour une assurance vie. En effet, dans les années 80, le pourcentage se situait entre 5 et 6% en Tunisie alors qu'aujourd'hui il est de 20%. Dans les pays développés, il est d'environ 70%.