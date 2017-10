Afrique: La mise en circulation d'une monnaie unique africaine préconisée pour le projet de renaissance du continent

C'est l'une des recommandations faites à l'Union africaine, au terme du Quarantenaire du Centre international de recherche et de documentation sur les langues et les traditions africaines (Cerdotola), tenu du 09 au 13 octobre 2017 à Yaoundé sous le très haut patronage de Paul Biya le chef de l'Etat camerounais.

Camer.be vous propose l'intégralité de ces recommandations et résolutions, dont celle qui préconise la révision des contenus du système éducatif suivant une approche afro-centrée privilégiant l' « Africanophonie », les Humanités africaines et les sciences fondamentales et technologiques africaines, histoire selon des experts et scientifiques venus de plusieurs pays du continent, de s'inscrire dans la postmodernité.

Résolutions et recommandations

Les recommandations formulées tout au long du Colloque du quarantenaire du CERDOTOLA qui a eu lieu du 09 au 13 octobre 2017 ont été structurées en quatre axes thématiques :

1. Recommandations adressées à l'Union Africaine

- Implémenter la deuxième phase du projet fédéral africain, à savoir les sous régions d'Afrique ;

- Concevoir et mettre en œuvre un programme de réseautage des sources d'énergie pour l'industrialisation du continent ;

- Œuvrer pour la création et la mise en circulation d'une monnaie unique africaine dans le cadre du projet de la renaissance africaine ;

- Encourager les Etats africains à ratifier la charte de la renaissance culturelle de l'Afrique de 2006, afin que le quorum des 2/3 soit atteint pour son entrée en vigueur ;

- Œuvrer à la réduction substantielle du phénomène de fuite de cerveaux et promouvoir les migrations de retour des cerveaux du continent ;

- Promouvoir la spécialisation des Institutions culturelles et scientifiques aux fins de rationaliser les domaines de compétences ;

- Promouvoir le patriotisme politique, économique, culturel et social africain.

2. Recommandations adressées aux Etats

- Repenser les contenus du système éducatif suivant une approche afro-centrée privilégiant « l'africanophonie », les Humanités africaines et les sciences fondamentales et technologiques afin de s'inscrire dans la post modernité ;

- Intégrer les Rois et Autorités traditionnelles dans les processus diplomatiques de négociation des accords internationaux afin de mieux préserver les traditions africaines ;

- Rebaptiser la salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé où Cheick Anta Diop a tenu sa toute dernière conférence publique en « Auditorium Cheick Anta Diop ».

3. Recommandations adressées au CERDOTOLA et aux autres Institutions de recherche

- Rédiger un document de référence pour les pratiques religieuses africaines dans leur diversité ;

- Faire l'inventaire et documenter les genres musicaux africains et assurer leur promotion ;

- Créer un Forum des Humanités Africaines qui se tiendra tous les deux ans ;

- Créer un Coming together program en 2019 ;

- Promouvoir l'inventaire et la numérisation des corpus de données sur les Humanités et le Patrimoine matériel et immatériel ;

- Promouvoir les recherches sur les questions de méthodologies de la recherche scientifique et opérationnelle ;

- Assurer le passage de la recherche de première génération menée par le CERDOTOLA sur le fondement des problématiques classiques vers la recherche de deuxième génération avec comme hypothèse de problématisation le postulat proto égypto nubien ;

- Servir d'interface entre les Institutions scientifiques et culturelles et le secteur privé pour la promotion de la recherche et la valorisation optimale des résultats obtenus.

4. Recommandations adressées à la jeunesse

Les participants au colloque réitèrent la recommandation forte de Cheik Anta Diop à la jeunesse à savoir : « Jeunesse africaine, armez-vous en sciences jusqu'aux dents, et si vous manquez d'unir l'Afrique, vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire.

5. Recommandations des Rois et Chefs traditionnels

Les Etats africains doivent explorer les voies et moyens de la mise en place des cadres institutionnels permettant aux dépositaires de l'autorité traditionnelle de mettre de façon plus conséquente et plus déterminante la « Sagesse africaine » au centre de la « Solution » apaisée des tensions et des crises qui tendent à discréditer et à ruiner l'Afrique, tant au niveau national, régional que continental. Une telle exploitation de notre inestimable patrimoine culturel consacrerait la promotion d'un « vivre ensemble » hérité des traditions séculaires africaines, garant du respect des différences et de la diversité, gage de convivialité et de paix, préalables indispensables pour une véritable émergence et à la renaissance de l'Afrique.

Telle est la quintessence du colloque du quarantenaire du CERDOTOLA qui a mobilisé 120 institutions et organismes étatiques, universitaires, de la société civile et du privé en provenance d'une trentaine de pays du monde.