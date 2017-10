Mali: Le Gouvernement a injecté plus de 665 millions de F CFA pour 731 jeunes

Le Secrétaire général du ministère de la Décentralisation et de la fiscalité locale, M. Seyni Touré, a présidé à la Maison des Aînés l'atelier de validation du rapport de l'Etude pour la définition des modalités de contribution dans le financement des projets de jeunes en milieu rural des zones affectées par la crise.

Ledit projet est financé par l'Agence de Développement du Nord Mali (ADNM).

Cet atelier qui s'est tenu du 12 au 13 Octobre 2017, visait à valider le rapport de l'étude sur la définition des modalités de l'Agence de Développement du Nord au financement des projets structurants dans les zones affectées par la crise au Mali.

Il s'agit pour les participants au cours de cet atelier de deux jours de s'approprier des documents issus de l'étude effectuée par le bureau d'études, analyser les propositions faites par les consultant en vue du financement des projets de jeunes non ex-combattants issus du milieu rural, choisir une approche définitive des modalités de financement à effectuer par l'ADNM, valider les modalités de mobilisation des fonds SIDRSE par les structures de gestion des projets.

Pour M. Touré, la réinsertion socioéconomique des jeunes est un enjeu majeur pour la stabilité, la paix et le développèrent dans notre pays. En effet, elle permet de fixer ces jeunes par des emplois durables afin de les soustraire aux multiples tentations dont les plus inquiétants de nos jours sont le terrorisme et le narcotrafic.

Quant au directeur général, M. Diallo, il dira que la réinsertion socioéconomique des jeunes et des personnes déplacées et affectées par la crise dans les cinq régions du Nord Mali et dans une partie des régions de Mopti et Ségou est un programme qui est financé à travers le Fonds Spécial d'Investissement de Développement et de Réinsertion socio-économique, en abrégé « Fonds SIDRSE » créé par Décret No o34/P-RM du 31 janvier 2007.

Selon M ; Diallo, l'Agence de Développement du Nord a financé 276 projets pour 731 jeunes dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou avant la crise de 2012 pour un montant de 665 690 046 F CFA. Pour l'orateur, suite aux évènements du Nord en janvier 2012, la mise en œuvre de ce programme a été suspendue par la lettre no 0121 du MATCL du 28 février 2012. Poursuivant, il signale qu'après cette suspension, l'Etat accorde chaque année, depuis 2013, une subvention réinsertion de jeunes à l'ADN d'un montant de 1 181 283 166 F CFA