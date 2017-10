Mauritanie: Le Président de la République reçoit un envoyé spécial de son homologue algérien

Au niveau régional, les entretiens nous ont permis de passer en revue la situation dans la zone, surtout aux plans de la lutte contre le terrorisme, la drogue, le crime organisé et la migration clandestine. Il s'agit là des questions qui nécessitent davantage de coordination entre les pays de la zone et qui sont aussi de nature à renforcer la sécurité entre nos pays.

D'autres sujets ont été également évoqués comme la formation des étudiants mauritaniens en Algérie dont le nombre cette année dépasse les 200 répartis dans différentes spécialités dont la médecine, l'agriculture et la santé ainsi que la formation dans les domaines militaire et de la police.

Nous avons abordé les échanges commerciaux, qui évoluent positivement de jour en jour et qui connaitront très prochainement l'ouverture permanente en Mauritanie d'une exposition des produits algériens. Il sera procédé également à l'ouverture d'un point de passage frontalier entre les deux pays reliant les villes : Tindouf et de Zouerate. Ce passage aura des répercussions largement positives en termes de renforcement des relations entre les populations dans les zones frontalières, tout comme il ouvrira la voie à davantage d'échanges commerciaux entre les deux pays frères.

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, en audience, jeudi au palais présidentiel à Nouakchott, le ministre algérien des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Messahel, envoyé spécial du Président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelaziz Bouteflika.

