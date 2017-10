Mauritanie: Signature d'un accord de prêt de 7 milliards d'ouguiyas entre notre pays et le Fonds de l'OPEP pour le développement

Le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Djay a signé, en marge des réunions annuelles conjointes de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), un accord de financement avec le directeur exécutif et directeur général du Fonds de développement de l'OPEP.

M. Salman bin Jasser El Harish par lequel le Fonds fournira un prêt d'environ 7 milliards d'ouguiyas pour le financement supplémentaire du projet d'énergie éolienne à Boulenouar.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de signature, qui s'est déroulée en présence du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Ould Abdel Fattah, le ministre de l'économie et des finances a exprimé ses sincères remerciements au Fonds pour son généreux soutien à notre pays dans divers domaines, notamment dans le secteur de l'énergie et pour le rôle qu'il joue dans le domaine du développement économique et social en Mauritanie.

Les activités de la délégation mauritanienne participant aux réunions conjointes annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire Internationalse sont poursuivies par la tenue d'une réunion avec le Directeur Afrique à la Société financière internationale(SFI) et les hauts responsables de cette institution.

Au cours de cette réunion, le ministre de l'économie et des finances a passé en revue les réformes engagées par la Mauritanie et les résultats obtenus dans le domaine économique et financier, mettant en exergue les efforts considérables déployés par le gouvernement pour le développement d'un cadre juridique permettant d'améliorer le climat d'investissement dans le pays et d'encourager etde promouvoir le secteur privé et le partenariat public-privé.

Le Directeur Afrique à la SFI a déclaré que l'institution est prête à accompagner ces réformes, à financerles projets dans les secteurs productifs et à soutenir la Banque Centrale et le secteur bancaire pour la promotion dusystème de financement des entreprises privées.