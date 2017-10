Congo-Kinshasa: Du 16 au 19 octobre le pays participe à la 5ème édition du Forum Naturallia au Canada

Le Forum Naturallia 2017 réunit plus de 200 petites et moyennes entreprises et organisations, provenant du Canada et d'une dizaine de pays pour donner toute la lumière sur les opportunités d'affaires que présente la RDC.

Une importante délégation conduite par le Ministre d'Etat et ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, représente la République démocratique du Congo (RDC) à la cinquième édition du Forum Naturallia. Ce Forum se tient à Roberval, une ville située 4 heures de route de Québec (Canada). Ainsi, Bahati Lukwebo s'est fait accompagner du Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), Antony Nkinzo et de plusieurs opérateurs économiques du secteur privé évoluant en RDC.

Les activités de la cinquième édition de Naturallia débutent ce lundi 16 jusqu'au jeudi 19 octobre 2017. Pendant les quatre jours, la RDC devra présenter les différentes opportunités d'investissements qu'elle dispose dans plusieurs domaines. Notamment, dans les secteurs des mines, hydrocarbures, des énergies renouvelables, etc. L'équipe de l'ANAPI, l'organe technique du Gouvernement congolais, conduite par son Directeur général va également profiter pour donner toute la lumière sur les opportunités d'affaires que présente la RDC.

Des spécialistes du Commerce international et ceux des Institutions financières, des représentants des entreprises privées et publiques qui prennent part à ces assises, auront droit à des visites industrielles, tables rondes et activités sociales. Au total, 15 pays sont représentés à ce Forum.

Par ailleurs, Naturallia constitue une occasion unique et incontournable qui permet aux participants de partager des informations stratégiques sur les sujets cruciaux pour le développement des leurs affaires.