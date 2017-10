Mauritanie: Le haut conseil de la Jeunesse organise une manifestation commerciale sous le slogan - « Fabriqué en Mauritanie »

Une manifestation commerciale sous le slogan: « fabriqué en Mauritanie » a été lancée hier soir à Nouakchott.

La manifestation est organisée par la commission du développement économique et des infrastructures du haut conseil de la jeunesse (HCJ) en collaboration avec les secteurs public et privé pour l'appui à la production et la consommation locales.

L'initiative vise à introduire les produits nationaux et à développer l'idée de soutenir la production et la consommation locales en limitant la concurrence des produits étrangers qui envahissent les marchés nationaux.

S'exprimant à cette occasion, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass a souligné que le slogan de cette initiative «Fabriqué en Mauritanie» n'est pas seulement une marque déposée ou une protection de la propriété industrielle mais un appel à la créativité, à l'innovation, à l'excellence et une démarche confiante vers l'autosuffisance en matière de fabrication.

Le président par intérim et membre du bureau exécutif du HCJ, Lemrabott Ould Issa Baba a affirmé, dans son mot de lancement des activités de cette initiative, qu'elle permettra de changer les mentalités des jeunes et la perception erronée de la production locale en favorisant les marchandises importées, saluant la présence remarquable des jeunes hommes d'affaires à cet événement, qui jette les bases d'un avenir prometteur , en application des directives de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz qui n'a cessé de rappeler l'importance du rôle des jeunes dans l'édification de la patrie.

Il a enfin appelé à appuyer et insérer les jeunes pour être en mesure de s'acquitter de son rôle dans la construction nationale.

De son côté, Mme Hawa Diallo, membre du bureau exécutif du HCJ et présidente de la commission du développement économique et des infrastructures, a loué l'appui fourni par les secteurs public et privé à cette initiative, première de son genre.

Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne de l'industrie et des mines, Ahmed Ould Hamza, a remercié le HCJ pour avoir organisé cette initiative qui devrait être renforcée par d'autres initiatives visant à soutenir la consommation locale et réduire la concurrence étrangère.

Les participants ont par la suite suivi un exposé sur les produits fabriqués localement, à savoir des produits laitiers et alimentaires et des matériaux de construction et de l'artisanat.

La manifestation s'est déroulée en présence de M. Abdallahi Ould Ahmed Damou, chargé de mission à la Présidence de la République, des walis des trois wilayas de Nouakchott, des maires des communes de Tavregh Zeina et du Ksar et du président de l'union nationale du patronat mauritanien.