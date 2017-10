Congo-Kinshasa: Jacob Zuma dans le pays - Entre les affaires et la politique

Chef de l'Etat depuis 2009, M. Zuma doit quitter le pouvoir au terme de son deuxième et dernier mandat à l'issue des élections générales prévues en 2019. Son parti, l'ANC, doit choisir en décembre celui ou celle qui succèdera à sa tête et, en cas de victoire du parti en 2019, à celle du pays.

Très attendue, cette décision renvoie la balle dans le camp du parquet général sud-africain, qui doit désormais décider de relancer ou non le dossier et, éventuellement, de renvoyer Jacob Zuma devant un tribunal.

Dans le communiqué sanctionnant son séjour à Kinshasa, les deux chefs d'Etat « ont renouvelé leur engagement à consolider les relations bilatérales excellentes qui unissent la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud ». Plus explicite, « le président sud-africain a exprimé son soutien au processus électoral en cours en République démocratique du Congo ».

Quoiqu'en difficulté dans son pays où il a été mis en cause vendredi dernier dans une affaire de corruption, le président Zuma n'est pas prêt à lâcher son homologue congolais avec qui il se sent très lié dans les affaires tout comme en politique.

A Kinshasa, le président Zuma lui a redit dimanche tout son soutien dans la conduite du processus électoral. Zuma et Kabila sont liés pour le meilleur et pour le pire - entre les affaires et la politique.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.