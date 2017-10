Cameroun: Coopération militaire entre le pays et les Etats-Unis - Un nouveau fleuron

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a inauguré les centres opérationnels de surveillance côtière, vendredi dernier

La coopération militaire entre le Cameroun et les Etats-Unis se porte bien. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense (MINDEF), Joseph Beti Assomo, n'y est pas allé par quatre chemins pour le montrer.

Il suffit de relever que les Centres opérationnels de surveillance côtière (COSCO) de Douala, Kribi et Limbe, relevant de la Marine nationale et hébergés par les bases navales de leur ressort territorial, ont été entièrement équipés par le partenaire américain dans le cadre du commandement Afrique des Etats-Unis (AFRICOM). C'est-à-dire l'un des six commandements du Département de la Défense américaine qui est responsable des relations militaires avec des Etats africains, l'Union africaine et des organisations de sécurité régionale africaine. Aux côtés des autres forces de défense , la Marine nationale assume notamment des missions de surveillance, de protection et de défense des espaces maritimes fluviaux et lacustres ainsi que des installations essentielles de la vie de la nation situées à proximité de la côte parmi lesquelles figurent les plateformes pétrolières.

Dans le cadre particulier de l'action de l'Etat en mer, la Marine nationale s'occupe de la recherche et du sauvetage en mer, la protection de l'environnement, la lutte contre les pollutions, la sécurité de la navigation, l'assistance aux navires en détresse. Ainsi que de la police des pêches, la lutte contre les trafics divers, le combat contre la fraude douanière et l'immigration clandestine.

Il faut encore souligner que la coopération militaire avec les Etats-Unis participe de la volonté du président de la République, Paul Biya, de mettre en œuvre des moyens nécessaires pour rendre notre espace maritime plus sûr. D'autant plus que l'insécurité maritime constitue l'une des menaces majeures à la sécurité et à la stabilité économique du Golfe du Guinée. On comprend donc aisément pourquoi le MINDEF constate qu' « il existe une solide coopération en matière de défense entre le Cameroun et les Etats-Unis».

En dehors des domaines du matériel et de l'équipement, cette fructueuse coopération englobe la formation et les renseignements.