Afrique: Energie nucléaire - L'Aiea forme les spécialistes des Etats d'Afrique francophone pour plus de sécurité

Wari, plateforme leader en Afrique de l'Ouest et WorldRemit, compagnie de transfert d'argent, ont uni leurs forces en… Plus »

Le Directeur des Inspections de l'Autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire (Arsn), Docteur Moustapha Sadibou Tall, dit lui que, le Programme d'assistance de l'Aiea sur les capacités d'intervention en matière de sécurité nucléaire comporte une étape de planification, de mise en œuvre et de pérennisation. Il vise également à aider les participants à l'élaboration d'un plan de développement des capacités d'intervention de leur pays en recensant l'ensemble des activités susceptibles d'être mises en œuvre au niveau national.

Selon le représentant de la Primature, Babou Diabou Diop, qui a présidé la première séance, «dans la conduite de leurs politiques de sécurisation de ces matières qui nous sont utiles dans de multiples domaines mais qui, dans toutes les étapes de la procédure de leur utilisation, n'en présentent pas moins des dangers» et «la meilleure assurance que nous pouvons avoir de notre sécurité relativement à ses matières réside dans l'existence de ressources humaines expertes, capables de gérer avec efficacité et efficience toute les étapes du processus leur gestion, depuis leur transport jusqu'à leur mise hors circuit, en passant par le stockage et leur utilisation».

Le responsable de la Division sécurité de l'Aiea, Radek Hlavacka, a dit que sa structure a été sollicitée par les Etats Africains pour renforcer leurs capacités de réaction contre les incidents nucléaires. Il assure qu'avec cette formation, «nous allons voir comment répondre à un événement de sécurité nucléaire et familiariser les spécialistes des pays à la stratégie de réponse aux événements de sécurité nucléaire. Nous allons identifier les lacunes et les forces des différents pays pour renforcer les dispositifs nationaux».

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.