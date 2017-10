Cameroun: Gestion et la prévention des catastrophes - Les acteurs en conclave à Douala

En fait, le Docteur Victor Kame, médecin urgentiste,par ailleurs intervenant pour le compte de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral à cette réunion travail, a axé son exposé sur la vulnérabilité, une notion importante à prendre en compte dans la prévention et la gestion des catastrophes dans la région du littoral. Ainsi, le médecin urgentiste en a profité pour dessiner le tableau de l'ampleur des catastrophes au Cameroun. Selon les statistiques présentées, le Cameroun a connu 8416 catastrophes parmi lesquels figurent en bonne place, la catastrophe du lac Nyos, de NsamEfoulan, le crash de Kenya Airways à Banga Pongo et surtout la catastrophe ferroviaire d'Eseka encore présent dans les esprits. Ces catastrophes ont fait 1.18 millions de victimes a ajouté le médecin urgentiste

Les différents exposants au cours de cette séance de travail, ont fait l'état des lieux des catastrophes dans la région du littoral. Ces exposants représentaient respectivement la délégationrégionalede la santé publique, des transports, des mines et l'énergie pour le Littoral et le corps des sapeurs-pompiers. A cet effet, Les éboulements de terrain, les incendies, les accidents de la circulation sont les catastrophes qui ressortaient des différents exposés à cette séance de travail.

La réunion de travail se tenait le vendredi 13 Octobre 2017 sous la présidence de M.Tchacketoung Abjota Herman, chef du Département de la Police et de l'Organisation Administrative (DPOA) des services du Gouverneur. Le représentant de Ivaha Diboua, Gouverneur de la région du Littoral, a rappelé dans son discours d'ouverture que cette réunion s'inscrit en droite ligne dansle soucis permanent de gestion et de prévention des catastrophes dont l'objectif principal est d'informer et sensibiliser les populations sur les risques afinproposer les moyens de prévention des catastrophes dans la région du Littoral.

Placée sous le thème : « Jamais aussi bien que chez soi : réduire l'exposition aux risques et les déplacements forcés », cette édition a réunis tous les maillons de la société autour de la question de la gestion et de la prévention des catastrophes dans la région du littoral.

