Cameroun: Santé - Dans le secret de l'éjaculation précoce chez l'homme

D'autres naturopathes déclarent souvent que pour soigner une faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce, ils procèdent généralement par un nettoyage de la ceinture rénale. Moi je dis non car il n'existe aucune ceinture rénale dans le corps humain. Ceux-là sont des charlatans. J'affirme ici en disant que dans la médecine naturelle ou traditionnelle africaine, les médicaments donnés en traitement améliorent l'état général du patient et de l'homme qui suit sa thérapie de façon draconienne.

Pour la faiblesse sexuelle, il ne suffit pas de prendre des aphrodisiaques et dire qu'on est guérit. Le mal continue dans le corps et pourrait atteindre une chronicité dangereuse.

Il faut dire que même pour l'impuissance sexuelle qui a des causes cliniques nombreuses, la faiblesse sexuelle à presque les mêmes causes à la différence qu'elle touche des hommes bien portant physiquement.

Dans l'ethnomédecine, nous chercheurs ne confondons pas faiblesse sexuelle et impuissance sexuelle. Car pour l'impuissance sexuelle c'est tout simplement l'incapacité d'un homme à maintenir une érection et trouver satisfaction lors des rapports avec sa partenaire de sexe opposé.

Alors le sexe est l'ensemble des caractères qui permettent de distinguer deux genres à savoir mâle et femelle qui assurent la reproduction sexuée des espèces. Chez l'être humain, les deux genres sont représentés par l'homme et la femme qui, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte s'unissent sexuellement pour assurer la reproduction des espèces.

En Afrique et au Cameroun, si l'éjaculation précoce touche une partie importante de la population jeune, ce sujet est un « tabou » permanent et une source de nombreux conflits dans les foyers. Lorsque les frustrations atteignent generalement le seuil du « pas tolérable » le conjoint préfère souvent aller se soulager ailleurs au lieu de soulever le sujet, sujet de querelles, dans le foyer.

