Cameroun: Le mariage n'est pas une nécessité ni une obligation mais un choix

Les femmes dans les années 30 ou 50, se pliaient en quatre pour se faire épouser par les hommes. Quitte à être troisième ou même quatrième femmes, l'essentiel pour elle étant d'être madame à tout prix.

Elles faisaient des enfants en nombres illimités pour garantir leurs avenirs sécuritaires. Oui, nous savons aussi que la plupart se mariaient par intérêt, faute de moyens, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Aujourd'hui au 21e siècle, les femmes pour la plupart ont fait des études, elles se prennent en main et s'assument complètement financièrement.

Elles ont un autre regard sur le mariage, oui, il y en a de plus en plus qui sont carriéristes et font naturellement le choix de poursuivre leurs objectifs en assumant de vivre seule sans complexe.

Pour elles, le mariage n'est pas une finalité en soi-même, ni une option obligatoire. Quant à regarder les femmes seules comme des malchanceuses, je trouve ce qualificatif un peu primitif au 21e siècle....

Les mentalités ont beaucoup évolué et contrairement à il y'a 50 ans en arrière, aujourd'hui les femmes ont le choix... Non seulement de vivre seule mais aussi de faire des enfants ou non...on ne subit plus l'épée de Damoclès sur la tête...