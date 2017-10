Cameroun: M.Samuel Mvondo Ayolo - «Une frange de la jeunesse a été manipulée»

Ce discours bien huilé participe de la rhétorique du déni du problème anglophone et surtout du complot habituel, de la part d'un régime dictatorial qui s'oppose radicalement sans le dire au dialogue, privilégiant la répression aveugle et sanglante d'une population civile anglophone non armée.

Il appartient à la communauté internationale, et particulièrement à la France, de veiller enfin à la mise en place d'une enquête indépendante sur les massacres des populations civiles anglophones, notamment ceux commis le 01 octobre, puis à la ténue d'un vrai dialogue national autour non seulement des revendications citoyennes exprimées par la minorité anglophone mais aussi d'un nouveau consensus national camerounais, dans l'urgence notamment d'une alternance démocratique et de la bonne gouvernance.

L'époque de la manipulation médiatique dans les ondes nationales et internationales sous la forme d'une imposture de respect des institutions et de stabilité politique au Cameroun est révolue. L'interminable mouvement de désobéissance civile anglophone en est la triste démonstration.

Joël Didier Engo, Président du Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)