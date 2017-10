Burkina Faso: Thomas Sankara ou comment l'Afrique tue ses propres rêves

Les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Macky Sall ont visité les chantiers de… Plus »

Faire vire la mémoire de Thomas Sankara, ce sera surtout faire de ces rêves une réalité. Des rêves exprimés chaque instant de son parcours à travers discours et appels. Trente ans après le décès de l'homme, son message reste comme un pressant appel pour tout un continent. L'Afrique qui ne cesse de tuer ses Sankara doit enfin se réveiller. Et c'est sur la jeunesse qu'il faut compter. Ceux qui ont tué Sankara étaient jeunes ! Mais de cette jeunesse, le continent doit s'en débarrasser. Une jeunesse prête à servir la cause du continent, engagée et fière. Une jeunesse qui marche dans les pas donc de Thomas Sankara. Dire non à l'arbitraire !

Simple, il faut continuer par faire vivre sa mémoire. D'abord, les autorités burkinabés devront permettre au Burkina et à l'Afrique de faire le deuil ! Ce qui implique de retrouver son sépulcre, les assassins qui devront répondre de leurs actes. Tôt ou tard, ce sera la justice pour Thomas Sankara et pour tous ceux qui ont cru en son rêve.

