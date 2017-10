Congo-Kinshasa: Tirs sur Minaku - Adam Chalwe recadre les Députés de l'Opposition !

*Dans la foulée des déclarations émises par les Députés de l'Opposition, concernant un certain grésillement, par Aubin Minaku, du processus libre de contrôle parlementaire au sein de l'Assemblée Nationale, le Coordonnateur de la Jeunesse de la Majorité Présidentielle, MP, n'a pas pu, face à ces accusations, demeurer bouche cousue. A la perche de votre Journal, Adam Chalwe rejette lesdites allégations avancées par les élus de l'Opposition. Preuves à l'appui, il a démontré que le contrôle parlementaire n'a jamais été aussi bien animé que sous le règne de Minaku, en sa qualité de Président du Bureau de la Chambre basse du Parlement congolais.*

Pour Adam Chalwe, les affirmations des opposants n'ont pas lieu d'être et même de causer du boucan au sein du microcosme politique. D'après lui, il ne s'agit que de mauvaise accusation contre le Speaker de la Chambre Basse. Et ce, d'autant plus que les archives de l'Assemblée Nationale, concernant, spécialement, les activités réalisées durant les différentes législatures, indiquent le contraire.

Partant des statistiques détaillées dans ces documents, ce représentant de la Jeunesse de la MP renseigne clairement qu'au cours du mandat d'Aubin Minaku, débuté en 2012, il y a eu plus des contrôles parlementaires contrairement au mandat de 2006, partagé entre Vital Kamerhe et Evariste Boshab, que plusieurs personnes ont qualifié de plus judicieux. Dans le graphique qu'il présente, Chalwe illustre, chiffres à l'appui, que sous Minaku, il y a eu trois fois plus d'activités de contrôle parlementaire par rapport à la législature cumulée de Kamerhe et Boshab. D'ailleurs, le plus étonnant, signale-t-il, est que les initiatives de contrôle, entre autres, motions, questions écrites, questions orales avec ou sans débat,... , provenaient et proviennent, pour la plupart, des Députés de l'Opposition.

Sans intention de porter préjudice sur la qualité des activités réalisées durant la législature de 2006, sachant que les réalités politiques de chaque mandat de diffèrent, ce communicateur de la MP dit n'avoir étalé que les simples statistiques afin d'éclairer les lanternes dans le chef de tout quidam en vue de sortir Aubin Minaku de toutes ces attaques, d'ailleurs qui, selon lui, n'ont pas leur place. Il a, dans cette optique, ajouté que le numéro Un du Bureau de l'Assemblée Nationale s'acquitte, dûment, de toutes ses charges fixées dans la Constitution ainsi qu'au vade-mecum de l'Hémicycle.

Par ailleurs, le fait que Zacharie Bababaswe, par sa motion incidentielle, ait contrecarré les deux motions de défiances, initiées par les élus de l'Opposition, contre Ramazani Shadary et Thambwe Mwamba ne pouvaient, en aucune manière, donné naissance à toutes ces flèches à l'endroit du Speaker de l'Assemblée Nationale. Car, ce dernier a procédé par des mesures démocratiques afin de trancher sur ladite affaire, martèle-t-il.