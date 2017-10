Ile Maurice: Mahen Seeruttun - «L'agriculture, le cœur du pays»

Par ailleurs, Mahen Seeruttun a fait ressortir que la construction du National Wholesale Market va démarrer bientôt et que ce marché qui abritera la vente à l'encan des fruits et légumes, situé à Belle-Rive, devrait être prêt d'ici mi-2019. Le projet coûtera Rs 370 millions.

Sans compter l'élaboration d'autres structures moins coûteuses, qui vont intéresser les planteurs. Ou encore la formation dispensée à des jeunes par la Food and Agricultural Research and Extension Institute. «Après avoir complété leur formation, ces jeunes s'occuperont d'un terrain agricole d'un demi-arpent à Plaine-Magnien», a renchérit le ministre de l'Agro-industrie.

Tout en évoquant le vieillissement de la communauté des planteurs, Mahen Seeruttun a rappelé que le ministère est en train de promouvoir le «sheltered farming», l'exploitation agricole sous abri. «On a épuisé le montant alloué avec les personnes sur la liste de demandes. De plus en plus, les planteurs vont vers le sheltered farming, ce qui leur permet de protéger leur culture contre des maladies», a-t-il affirmé.

