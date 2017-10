Madagascar: D'Ivato au Palais des sports - Hommage des trois anciens présidents au professeur

L'inhumation du professeur Zafy Albert aura lieu samedi prochain. Selon le Premier ministre Mahafaly Olivier, le Président de la République sera présent à l'enterrement.

La dépouille du professeur Zafy Albert a débarqué à Ivato, samedi dernier, à 16h30. Bien avant, les hautes personnalités et les simples citoyens sont venus à l'aéroport international pour rendre un dernier hommage à l'ancien Président. Parmi eux, citons, entre autres, le Premier ministre Solonandrasana Mahafaly Olivier, le président du Sénat Honoré Rakotomanana, le président de la HCC Jean-Eric Rakotoarisoa, l'ancien président Didier Ratsiraka, Norbert Lala Ratsirahonana et Omer Beriziky. Les militants de première heure du parti UNDD étaient également présents, à savoir Emmanuel Rakotovahiny, Betiana Bruno et Tabera Randriamanantsoa. Faut-il souligner que les trois anciens présidents (Ratsiraka, Ravalomanana et Rajoelina) ont tenu à rendre un vibrant hommage au professeur.

Emus. Après avoir reçu les honneurs dus à son rang, la dépouille a été transférée au domicile de l'ancien Président à la villa La Franchise à Ivato. Spontanément, des gens visiblement émus se sont massés tout au long de la route où le cortège funèbre est passé. D'Ivato à Alarobia, en passant par Ambohimanarina et Ankazomanga. Notons que des proches de l'ancien Président, en l'occurrence Thérèse Zafy, sont restés à la Villa Franchise pour accueillir le corps sans vie du professeur. D'autres personnalités sont aussi venues directement à Alarobia. Il s'agit notamment de Marc Ravalomanana, Jean Ravelonarivo, Rabotoarison, Manantsoa Victor et Mamy Ravatomanga.

Simples citoyens. La journée d'hier a été marquée dans la matinée par un culte à l'Ekar Antanimena. L'après-midi, la dépouille a été transférée au Palais des Sports à Mahamasina où des hauts dignitaires de l'Etat, de hautes personnalités ainsi que de simples citoyens ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Il s'agit, entre autres, du Premier ministre Solonandrasana Mahafaly Olivier, du Président sénat Honoré Rakotomanana, du président de la HCC Jean-Eric Rakotoarisoa, du président de la CENI Rakotomanana Hery, du président du CFM, Maka Alphonse et de l'ancien Président de la Transition, Andry Rajoelina. Notons qu'après avoir présenté sa condoléance, ce dernier a pris place parmi les membres de la famille du défunt. Quant à la suite du programme, pour ce jour, un culte œcuménique aura lieu au Palais des Sports et vers 14h le cortège funèbre va rallier Ambilobe. Selon le porte-parole de la famille, Omer Beriziky, il y aurait des haltes tout au long de la RN4 et de la RN6. Toujours est-il que de son vivant, l'homme au chapeau de paille a été surtout connu pour son « Mada-raid » ne manquant pas ainsi de discuter avec les simples citoyens pour savoir leur desiderata. Une simplicité et une droiture qu'on lui connaît.