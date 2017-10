Congo-Brazzaville: Quatuor Béla se produira dans la ville côtière

Sur invitation de l'IFC (Institut français du Congo), le Quatuor Béla, l'une des plus brillantes formations françaises dans la musique classique et contemporaine, séjourne à Pointe-Noire où il offrira deux concerts le 18 octobre en l'église Saint-Jean-Bosco et le 21 octobre dans la salle des mariages de l'Hôtel de ville.

Les Ponténégrins en général et les amoureux du bon en particulier devraient noter ces deux rendez-vous exceptionnels de Quatuor Béla qui «chaque fois offre des moments de musique rares, singuliers, déroutants, forçant le respect de toute la profession et hypnotisant un public toujours plus demandeur».

Réuni autour du désir de défendre tous les répertoires, du classique à la création contemporaine, le Quatuor Béla, ensemble fondé en 2006, est composé de quatre musiciens des CNSMD de Lyon et Paris, à savoir Julien Dieudegard et Frédéric Aurier (violons) Julian Boutin (alto) et Luc Dedreuil (violoncelle).

Ce groupe, qui vient à la rencontre du public ponténégrin, livrera deux concerts exceptionnels aux tonalités différentes. Dans le répertoire du premier concert intitulé «Foklores imaginaires», qui sera présenté gratuitement à Saint-Jean-Bosco, le public retrouvera et découvrira les œuvres des compositeurs comme Ligeti, Ravel, Schulhoff et Janacek.

Le second concert intitulé «Bach et Britten», qui aura lieu dans la salle de mariage de la mairie centrale, réserve une part belle à Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten, deux grands de la musique écrite occidentale.

Le Quatuor Béla sera aussi sur la scène de l'IFC de Brazzaville le 20 octobre. Il se produit au Congo avec le soutien de la SPEDIDAM.