Congo-Brazzaville: Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités dans la pays

John Murton, Nyambe Friday Musiyalike, Robert Schddeboom et Mohamed Moussa Elalem, respectivement ambassadeur du Royaume-Uni, de la Zambie des Pays-Bas et consul général de la République Islamique de Mauritanie ont présenté, le 14 octobre à Brazzaville, les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

Le curriculum vitae de l'ambassadeur désigné du Royaume-Uni en République du Congo, John Murton, indique qu'il a débuté sa carrière diplomatique en 1997 au ministère britannique des Affaires étrangères. De 1997 à 1998, il est nommé expert en prévention de conflits dans le département des Nations unies audit ministère.

John Murton a servi son pays comme ambassadeur à Port-Louis, et ambassadeur non résident à Madagascar et aux Comores. Pendant trois ans (2004-2007), il a occupé successivement le poste de directeur adjoint de l'Otan et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

Le second, Nyambe Friday Musiyalike, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie au Congo, avec résidence à Kinshasa, a occupé plusieurs postes de chercheur et de directeur à la présidence de la République. Il a également dispensé des cours sur le sida à l'Institut des ressources humaines et de développement à Lusaka. De septembre 2016 jusqu'à la date de sa nomination comme ambassadeur, il a occupé le poste de directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme au ministère de l'Intérieur.

Né en 1958, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas, Robert Schddeboom, a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1983 et a travaillé à Bagdad, Oslo, Moscou, Tel-Aviv ainsi qu'à la direction pour le développement en Amérique latine, puis, comme chef du département de l'Amérique centrale et des Caraïbes à la direction de l'hémisphère occidentale. Depuis 2013, il est consul général à Istanbul, en Turquie.

Mohamed Moussa Elalem prendra bientôt ses fonctions en qualité de consul général de la République islamique de Mauritanie. Après son recrutement au ministère des Affaires étrangères de son pays où il a travaillé comme conseiller, Mohamed Moussa Elalem a poursuivi sa carrière diplomatique à Abou Dhabi et à Ankara. De retour au pays, il a exercé dans l'administration centrale de ce ministère de 2015 à 2017 avant d'être nommé ambassadeur.

Outre ces présentations des copies figurées des lettres de créance, le ministre Jean-Claude Gakosso s'est entretenu aussi avec le représentant du Comité international de la Croix- Rouge (CICR) au Congo, Gad Niyomugabo.

Au centre de leur entretien, la situation qui prévaut dans le département du Pool où il s'y est rendu il y a quelques jours, avec la directrice des opérations du CICR, pour examiner l'environnement humanitaire et rehausser le niveau de capacité de la Croix-Rouge congolaise sur le terrain.

« Il était question d'aller remettre du matériel roulant, informatique et de confirmer l'engagement du CICR pour réhabiliter les locaux, c'est-à-dire, le siège de travail de la Croix-Rouge congolaise, en vue d'être plus proche des populations les plus vulnérables, notamment dans le Pool où le CICR pourra développer des programmes d'assistance aux déplacés », a précisé Gad Niyomugabo au sortir de l'audience.