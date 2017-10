Congo-Brazzaville: Ligue de football du pays - RC Olympique remporte les plays off

Le RC Olympique a remporté, le 14 octobre dernier au stade Alphonse-Massamba-Débat, les plays off de la Ligue de Brazzaville, en dominant la formation de CFFGMT sur un score de 2-1. Il jouera la saison prochaine en Ligue intermédiaire de la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

Chrisvy Mbemba a profité de la mauvaise lecture de jeu de l'un des défenseurs centraux du Racing club pour lancer le match. Il donnait déjà l'avantage à GMT après 30 minutes. Les joueurs de RCO réagissaient dans la foulée, mais manquaient de réalisme. A deux reprises, ils ont touché le poteau. A force de beaucoup pousser, ils seront alors recompensés à l'heure de jeu. Fabrice Ilafa, auteur d'un doublé, a fait plier le match en l'espace de 5 minutes. Il égalise à la 60e minute avant de marquer le second but à la 65e minute sur un exploit personnel.

Bolesko Okemba, l'entraîneur heureux, a livré le secret de leur victoire tout en reconnaissant que son équipe, qui monte en ligue 2, a beaucoup à apprendre avant de viser plus haut. « Le but qu'on a encaissé est une erreur au niveau de l'axe. Le défenseur, au lieu de renvoyer le ballon, a commis une erreur qui nous a coûté cher . Quand je suis rentré au vestiaire, j'ai parlé à mes poulains et c'est pour cette raison qu'ils sont revenus en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Je suis déjà en Ligue 2. On va se battre pour se maintenir d'abord et espérer la montée après deux ans maximum », a-t-il déclaré.

Si la Fécofoot respecte le quota réservé à la Ligue de Brazzaville (2), le CFFGMT lui aussi jouera en Ligue intermédiaire. Cette équipe qui jouera le samedi prochain la finale de la coupe de la ligue a été plébiscitée meilleure formation de cette saison par les organisateurs. « Les deux équipes ont présenté un jeu plein. Tous ceux qui ont assisté à ce match ont favorablement apprécié le niveau des équipes de Brazzaville. Il y a plein de jeunes qui ont de l'avenir. J' en suis satisfait, mais la course continue. Samedi prochain, il y a la finale de la coupe de la ville toujours avec GMT qui est plébiscité au niveau de la ligue comme meilleure équipe de la saison pour la simple raison qu'elle joue deux finales (... ) Cela dépend du quota de la fédération. Si les deux places sont retenues, ces équipes montent en ligue intermédiaire de la Fécofoot », a commenté Abraham Soumbou.

Le chemin pour arriver à cette étape a été très long. Il a débuté par un championnat avec 64 équipes avant de sélectionner les 16 meilleures qui ont disputé les plays off remportés par RCO. Le président de la ligue de Brazzaville a décidé d'organiser l'année prochaine le championnat d'élite « avec les équipes qui vont jouer les plays off . Nous allons jouer un championnat en aller et retour », a-t-il conclu.