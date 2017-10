Sénégal: Roch Marc Christian Kaboré - « Le Ter sera une véritable révolution en matière de mobilité urbaine... »

Après la visite à la maison du Ter, à l'Aibd et au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a indiqué qu'il est très impressionné par ce qu'il a vu et a félicité le président Macky Sall.

«Nous avons fait une série de visites qui ont été très importantes pour moi et ma délégation. Nous avons visité deux projets structurants pour le Sénégal. Le premier projet c'est le Train Express Régional (Ter) et dont l'achèvement sera une véritable révolution en matière de mobilité urbaine et régionale au Sénégal parce que Dakar devient extrêmement étroit avec des embouteillages fréquents lorsqu'on veut rentrer à Dakar.

Je pense que le Ter va non seulement assurer la mobilité des hommes mais aussi le transport des marchandises. Un certains nombre de villages et de villes seront traversés par le Ter avec des gares et tout cela va créer une activité économique qui sera favorable à l'évolution économique du pays», a apprécié le président du Burkina Faso. Par rapport au projet du nouvel aéroport International Blaise Diagne (Aibd) de Dias, M. Kaboré a dit aussi sa satisfaction de voir toute l'économie qui sera créée autour.

«C'est un projet que nous avons regardé et qui est très impressionnant et qui donne une autre dimension en termes de facilité et d'accueil de plus de passagers au Sénégal. Je crois que cela est très important et ça induit la construction d'autoroutes qui vont permettre le déplacement des passagers. Ces deux projets sont très importants», souligne le président Burkinabé. Dans ce sens, il soutient que son pays est aussi en train de travailler pour que le nouvel aéroport de Donsin, à 30 kilomètres au nord de Ouagadougou, soit une réalité.

Kaboré félicite le président Sall pour sa vision

Après l'exposé qu'il a suivi sur le Pse au Cicad, le chef de l'Etat du Faso a aussi félicité le président Macky Sall pour sa vision. «Je voudrais vraiment féliciter le président Macky Sall pour la vision qu'il a développée pour créer la nouvelle ville de Diamniadio ; nous voyons déjà que les pôles y sont, les ministères sont en construction.

Le Cicad existe depuis la Francophonie, nous avons les logements qui commencent à prendre forme ; ce qui est important, au-delà des projets, c'est l'aspect du développement du capital humain, la prise en compte de l'Homme dans le développement.

Je salue cette vision qui englobe le progrès en même temps que l'homme se sente responsable dans ce progrès là», se réjouit le président burkinabé.