Afrique: Une croissance de 2,4% en 2017 selon Africa's Pulse

La croissance économique en Afrique subsaharienne devrait être de 2,4 % en 2017, contre 1,3 % en 2016, selon la dernière édition d'Africa's Pulse, un rapport de la Banque mondiale (BM).

Les anticipations d'avril dernier tablaient sur une progression de 2,6 %, rappelle le rapport. Grâce à la croissance du 2e trimestre des deux principales locomotives du continent, l'Afrique du Sud et le Nigéria , celle-ci a été revue en hausse.

La hausse des cours des produits issus des industries extractives et le retour des flux de capitaux ont contribué à ce relèvement. Le rapport met en garde contre la mollesse persistante de cette embellie, insuffisante pour accroître le revenu par habitant en 2017, malgré des perspectives positives.

Néanmoins, la reprise de croissance est à plusieurs vitesses dans la région : le document indique que, dans les économies les moins tributaires des matières premières, comme l'Éthiopie et le Sénégal, la croissance est restée globalement stable et soutenue par les investissements dans les infrastructures et une meilleure productivité agricole.

Les pays exportateurs de métaux profitent du redressement des cours internationaux sur fond de rebond de la production minière et des investissements. Le rapport note, toutefois, une dette publique toujours élevée en Afrique subsaharienne et appelle les pays à redoubler d'efforts pour remédier à l'insuffisance des recettes et contenir les dépenses afin d'atteindre l'équilibre budgétaire.

Le rapport rappelle que l'Afrique subsaharienne devrait bénéficier d'une reprise modérée de l'activité économique, avec une projection de croissance estimée à 3,2 % en 2018 et 3,5 % en 2019, grâce à la stabilisation des cours des matières premières et à la hausse progressive de la demande intérieure, sur fond d'atténuation de l'inflation et de politiques monétaires accommodantes.