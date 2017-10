Afrique: Mondial U17 2017 - Trois pays africains sur 4 en huitièmes

Bonne moisson pour l'Afrique au Mondial U17, Inde 2017. Sur 4 pays représentés, 3 ont réussi à se hisser en huitièmes de finale. Il s'agit du Ghana, du Mali et du Niger qui accompli un exploit historique. A l'heure où débute le second tour, l'on est certain d'avoir au moins une équipe du continent en quarts.

Et pour cause, les combinaisons des huitièmes de finale proposent un Ghana - Niger. Un duel ouest africain entre des Black starlets qui sont sortis premiers de leur groupe devant les Etats-Unis et la Colombie et le Mena qui a décroché l'un des places de meilleur troisième. Le Niger n'a obtenu que 3 points dans son groupe compliqué derrière le Brésil et l'Espagne.

Ailleurs, le troisième représentant africain, le mali sera face à l'Irak qui impressionne dans la compétition. Les champions d'Afrique en titre sont ambitieux.

Seule la Guinée n'a pu voir le second tour. Le Syli cadet finit avec 1 point soit le match nul (2-2) devant le Costa Rica.

Un duel à suivre dans ces huitièmes, France - Espagne.

Programme

Lundi 16 octobre

Colombie 0 Allemagne 4

Paraguay - Etats-Unis

Mardi 17 octobre

Iran - Mexique

France - Espagne

Angleterre - Japon

Mali - Irak

Mercredi 18 octobre

Ghana - Niger

Brésil - Honduras