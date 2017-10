Angola: Le gouvernement angolais prépare la reformulation du système éducatif

Les professeurs exigent du gouvernement l'actualisation de catégories, la mise en œuvre des subsides d'ajustement, d'enseignement, de transport, d'alimentation, d'exposition indirecte aux agents biologiques et chimiques, ainsi que l'inclusion des coordinateurs de classe d'enseignement primaire dans le système et la rémunération de titulaires de postes de direction.

Il a rappelé que l'approbation du Nouveau Statut de Carrière de Professeur était devenue, au cours des quatre et cinq dernières années, un "Cheval de Bataille" entre les organisations syndicales et le gouvernement, soit le Ministère de l'Education et le Ministère de l'Enseignement supérieur.

Quant à l'Enseignement supérieur, le président de la République a promis de procéder à une reforme du secteur et à une reformulation des régions académiques. João Lourenço a fait savoir que son gouvernement prêterait une attention particulière à l'approbation du Nouveau Statut de Carrière de Professeur, en vue d'améliorer les conditions de professionnels du secteur et d'élever la qualité d'enseignement.

