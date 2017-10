Angola: L'Exécutif va proposer la loi de concurrence pour mettre un terme aux monopoles

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré lundi qu'il allait soumettre à l'Assemblée Nationale l'approbation de la loi de concurrence, de manière, à mettre un terme aux monopoles et autres imperfections existant dans le marché angolais.

Il a tenu ces propos dans son message à la Nation durant la cérémonie solennelle d'ouverture de la session législative de la IV Législature de l'Assemblée Nationale.

D'après lui, le gouvernement va créer un cadre légal facilitateur du fonctionnement des entreprises visant à créer un environnement plus favorable qui encourage et défend la libre incitative, la concurrence afin de sauvegarder les droits de consommation.

Selon le Président de la République, l'approbation de la loi de concurrence est fondamentale, car les imperfections du marché existant dans l'économie angolaise, comme les monopoles, ont des conséquences négatives dans la vie des consommateurs.

Durant son message, il a également affirmé qu'il allait prêter une attention particulière aux entreprises confrontées à des situations difficiles découlant de la crise et même celles qui luttent pour leur survie, étant donné qu'elles sont le garant de l'emploi, l'autosuffisance des familles et maintiennent l'économie en fonctionnement.

Il a réitéré qu'il allait proposer des encouragements fiscaux aux entreprises qui décideraient d'investir dans le pays, surtout, celles qui encouragent la relation entre la ville et la campagne contribuant ainsi, à la réduction des asymétries régionales et de la pauvreté pour augmenter l'emploi et le revenu des familles.

Dans son discours, le Chef de l'Etat a, une fois de plus, souligné le programme du gouvernement pour la promotion des exportations et substitution des importations, avec la participation active des investisseurs nationaux et étrangers qui démontreront un grand engagement dans l'agriculture de subsistance et aussi dans la mécanisation des méthodes de production.

Pour dynamiser l'activité de la campagne, a-t-il poursuivi, le gouvernement investira dans l'électrification rural et, simultanément, seront créés des plans directeurs pour le secteur industriel visant à redynamiser les industries sidérurgiques, les matériaux de construction, alimentaires, textiles et autres.

Durant ce mandat qui va jusqu'en 2022, le Président promet d'améliorer l'environnement des affaires, créer des politiques et définir des mesures politiques pour permettre que le crédit soit accessible à tous.

Finalement, il a fait savoir que le gouvernement organisera également des rencontres avec les investisseurs nationaux et étrangers pour, de manière, ouverte discuter de tous les problèmes et en trouver des solutions.