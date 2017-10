Afrique: L'OIT préconise de nouvelles stratégies pour aider les PME à obtenir des prêts

Les mesures adoptées concernent les réductions d'impôt et le financement participatif pour les start-up, la facilitation des fusions et acquisitions pour les entreprises en « phase de développement » et la promotion du réinvestissement pour les entreprises plus matures.

Certaines pratiques innovantes se sont avérées bénéfiques en permettant aux entreprises d'accéder à des capitaux supplémentaires pour assurer leur croissance, tout en soutenant les groupes vulnérables et en traitant les grands enjeux sociaux et environnementaux.

Le rapport de l'OIT Emploi et questions sociales dans le monde 2017 : Entreprises et emplois durables, publié en début de mois, montre que les entreprises ont tendance à recourir davantage aux prêts bancaires pour leur fonds de roulement dans les pays qui disposent d'une meilleure protection des droits des créanciers.

Les prêts bancaires peuvent aider les entreprises à améliorer la qualité des emplois et la productivité mais ils sont souvent difficiles à obtenir pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les responsables politiques doivent donc rechercher des solutions pour faciliter l'accès des PME à ce financement extérieur, estime l'Organisation internationale du travail (OIT).

