Ile Maurice: Le ras-le-bol des opérateurs mauriciens du secteur du thon

Le manque de thon dont se plaint la MEXA résulte de l'entrée en vigueur d'une décision du secrétariat espagnol des pêches d'interdire aux bateaux de pêche de ce pays de continuer à pêcher le thon dans les eaux de l'océan Indien à compter du 5 novembre. La décision du secrétariat espagnol des pêches est elle-même tributaire de la résolution 16 10 de la Commission de Thon de l'océan Indien (CTOI). Cette résolution oblige les Parties contractantes (membres) et les Parties coopérantes non contractantes de la CTOI de réduire leur prise d'albacore (le thon à queue jaune).

La directrice de la MEXA fait ressortir que les opérateurs de ce secteur sont inquiets, voire déçus, de la posture de l'Union européenne qui «n'a pas jugé utile» de manifester sa position jusqu'ici. Elle indique que les organisations non gouvernementales, les quelque 8 000 employés du secteur de la transformation et les syndicats attendent, eux aussi, une réponse de l'Union européenne.

Lilowtee Rajmun-Joosery, directrice de la MEXA, soutient que si jusqu'ici, les opérateurs mauriciens sont parvenus à éviter une situation de chômage technique, les perspectives que cela continue s'amenuisent. «Un manque de matière première, souligne Lilowtee Rajmun-Joosery, condamne les producteurs locaux à une pénurie et à une baisse de production certaines, d'autant plus que la disponibilité de thon ne sera possible qu'en février de l'année prochaine.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.