Liberia: Second tour présidentielle libérienne - Une finale qui s'annonce indécise

Le dépouillement n'était pas encore terminé, mais avec 95% des votants, ce n'était plus des tendances lourdes que la National electoral commission (NEC) a communiquées dimanche, mais les quasi-résultats provisoires du premier tour de la présidentielle libérienne du mardi 10 octobre 2017.

Il aura donc fallu une bonne semaine pour que les urnes parlent, un temps d'attente plutôt long pour seulement 2,1 millions d'électeurs inscrits et qui a alimenté quelque peu les suspicions de fraudes.

Il y aura donc finalement un second round pour départager les deux qualifiés sur la vingtaine de prétendants initiaux : George Weah, crédité de 39% des suffrages exprimés ; et le vice-président sortant, Joseph Boakai, 29%.

Grosse déception s'il en est chez les supporters de l'ancienne star du ballon rond qui prédisaient un « win vouka » (1) à la libérienne et dont le champion se voit aujourd'hui contraint de disputer une finale pour le moins indécise malgré les apparences.

L'unique Africain à ce jour détenteur (en 1995) du prestigieux ballon d'or de France football est en effet bien payé pour savoir que le match n'est jamais joué d'avance, lui qui, en 2005, était dans la même position (avec 25 % des voix) avant de se faire coiffer au poteau par Ellen Johnson-Sirleaf, sa challengeure, à qui on en attribuera 60% à l'issue du second tour.

Nouvel échec six ans plus tard de celui qui, faute de grives, se contentera de merles en se faisant élire sénateur de Montserado (la région-capitale) face à Robert... Sirleaf qui n'est autre que l'enfant de la première présidente d'Afrique.

Celui qui a fait les beaux jours, entre autres clubs, de Monaco, du PSG et du Milan AC a-t-il alors été victime d'un méchant tacle sur ce terrain politique plein de chausse-trappes qu'il découvrait ?

C'est fort possible dans la mesure où il ne fait pas partie de « l'Etablissement » pour reprendre le mot de Jean-Marie Lepen et est de ce fait perçu par les professionnels de la chose comme un « corps étranger » qui, de surcroît, n'a pas fait de grandes études, une lacune qu'il a, depuis, essayé de combler un tant soit peu.

Comme si ceux qui ont « gros papiers » et qui ont les solutions sur ... papier aux problèmes de leurs compatriotes avaient toujours mis nos pays sur les rails de la démocratie et du développement !

L'ostracisé de Rehab community va-t-il enfin vaincre ce signe indien et devenir le 7 novembre prochain le premier dieu des stades à monter sur la plus haute marche du podium républicain ?

Difficile à dire tant dans le duel à mort qui se profile entre « mister George », ainsi qu'on avait surnommé ce prince des pelouses, et « sleeping Joe », affublé de ce méchant sobriquet pour sa propension à piquer un roupillon pendant les cérémonies, on voit se dessiner l'ombre du TSG, le Tout Sauf George, qui pourrait s'avérer un obstacle rédhibitoire dans cette course de haies.

Pour la simple raison que Charles Brumskine, l'ancien avocat de Charles Taylor, et Alexander Cummings, monsieur « Coca-Cola », qui avaient accusé de fraudes le CDC et qui devraient afficher respectivement 10% et 7% à leur compteur électoral, se trouvent dans la posture enviable de faiseurs de rois.

Pour ne rien arranger, Prince Johnson, l'ancien seigneur de guerre reconverti, à l'image de tant d'autres, dans la politique, celui qui sifflait une bière pendant que ses hommes dépeçaient le dictateur Samuel Doe en septembre 90, ne veut pas voir Weah, même en peinture, alors qu'il devrait au finish grappiller au moins 5%.

De là à penser que le match est perdu d'avance, il y a certainement un pronostic que les bookmakers ne feront pas tant l'entre deux-tours, ici comme ailleurs, réserve souvent bien des surprises, les candidats étant prêts à dîner avec le diable ou celui qu'il dépeignait comme tel et à s'embarquer dans des alliances contre nature, l'essentiel étant de décrocher le graal.

Après la phase éliminatoire, c'est donc une autre partie incertaine qui va se jouer dans trois semaines et bien malin qui pourra en prédire l'issue.