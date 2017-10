Burkina Faso: Relecture du code du travail

Les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Macky Sall ont visité les chantiers de… Plus »

La qualité de la loi en élaboration est aussi le souci exprimé par le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Clément Pingdwendé Sawadogo. Il a apprécié la participation effective des représentants des travailleurs, des employeurs et de l'Etat.

M. Bazié a, de ce fait, lancé par anticipation, un appel aux parlementaires pour que ceux-ci comprennent qu'ils sont des députés post insurrectionnels et que « la qualité de l'Etat de droit, de la liberté et de la dignité est fonction de la qualité des lois et du respect du contenu de ces lois».

En continuant à limiter les dommages et intérêts d'un travailleur sans laisser le juge habilité à juger et sanctionner, c'est toujours clochardiser le travailleur», a-t-il fait remarquer.

L'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant code du travail s'est achevé, le vendredi 13 octobre 2017 à Ouagadougou. Au terme de cinq jours de travaux, les représentants des syndicats, du patronat et de l'Etat ont formulé des amendements consensuels et reversés de nombreux points de désaccords à la suite des négociations.

