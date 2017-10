Burkina Faso: Achat du mung bean

Les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Macky Sall ont visité les chantiers de… Plus »

Pour le représentant du ministre en charge du commerce, Hyppolite Da, le Burkina Faso assiste à une révolution agricole à travers le mung bean. Selon lui, les efforts du promoteur engagent tout le pays et le gouvernement ne saurait ignorer leurs contributions sur le plan social et économique.

Le souhait du Larlé Naaba est de réussir avec l'aide du gouvernement et des partenaires au développement, à introduire le mung bean dans les cantines scolaires, les cuisines des garnisons militaires et en milieu carcéral.

