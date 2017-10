Sénégal: Situation des mariages d'enfants par an dans le pays - 42.905 filles concernées dont 11.764 mariées avant l'âge de 15 ans

Au Sénégal, chaque année, 42.905 filles sont données en mariage avant l'âge de 18 ans dont 11.764 mariées avant l'âge de 15 ans, informe le dernier rapport de Save The Children sur la situation des mariages d'enfants dans notre pays.

Pis ces mariages précoces mettent en danger la santé des ces filles mères, avec 629 décès pour 100.000 naissances chez les mères âgées de 15-19 ans contre 371 décès pour 100.000 naissances chez les mères âgées de 20-24 ans. Suffisant pour que Save The Children lance une campagne nationale pour «Mettre fin aux mariages d'enfants» au Sénégal.

«42.905 filles sont mariées avant l'âge de 18 ans par an dont 11.764 mariées avant l'âge de 15 ans» dans notre pays. Ces informations sont contenues dans le dernier rapport de Save The Children sur la situation des mariages d'enfants au Sénégal. Selon un communiqué de l'Ong internationale de défenses droits des enfants, à l'échelle internationale, «quelque 7,5 millions de filles sont mariées illégalement chaque année. En outre, près de 100 millions de filles ne sont pas protégées contre le mariage des enfants par les lois de leur pays». Ce qui fait du mariage d'enfants «l'une des causes principales de l'abandon scolaire des filles et, en abaissant l'employabilité des femmes, il réduit la productivité et augmente les inégalités de genre.»

Pis, cette situation n'est pas sans conséquence sanitaire sur la vie de ces désormais jeunes filles mères. «De plus, la santé des filles est mise en danger. En effet, il y a 629 décès pour 100 000 naissances chez les mères âgées de 15-19 ans contre 371 décès pour 100.000 chez les mères âgées de 20-24 ans et la majorité des cas de fistules sont causés par des grossesses précoces», relève la même source qui souligne que la mise en place, tout récemment, d'une Coalition nationale des organisations de la société civile pour «mettre fin aux mariages d'enfants au Sénégal» témoigne de l'importance capitale que revêt le sujet.

Réunion de hait niveau pour mettre fin aux mariages d'enfants en Afrique de l'ouest et du centre à Dakar du 23 au 25 Octobre

D'ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre 2017, Save The Children a lancé sa campagne nationale pour «Mettre fin aux mariages d'enfants au Sénégal». A travers cette campagne intitulée «Mettons fin aux mariages d'enfants au Sénégal», Save The Children, Bureau Sénégal, «veut mettre en relief les liens entre les mariages d'enfants, les lois discriminatoires et les pratiques nuisibles». Il s'agit de «stimuler les changements dans les attitudes et les pratiques de la communauté et promouvoir l'égalité de genre.»

Cette dernière initiative s'inscrit dans la Campagne Globale 2017-2020 «Aucun enfant oublié», visant à rendre effectif l'accès des enfants aux soins de santé, à une éducation de qualité et à un environnement sain. Et, la tenue prochainement à Dakar de la réunion de Haut niveau pour mettre fin aux mariages d'enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, du 23 au 25 octobre 2017, sera un autre moment clé pour le Sénégal de montrer son engagement à lutter contre cette pratique néfaste. En attendant, plusieurs activités ont été déjà menées dont un dialogue intergénérationnel lors de la célébration de la Journée internationale de la fille, le 10 octobre, à Pikine et un plaidoyer de jeunes filles, le 11 octobre, à Dakar, précise le document.